Barrio de Babahoyo clama por atención municipal por falta de alcantarillado

La ciudadanía denuncia también y calles polvorientas. Reclaman que desde 2011 no hay ayuda municipal.

Vías. Varias cuadras se mantienen sin ser pavimentadas. Las calles llenas de polvo complican la movilización de los residentes.

La ciudadela Consejo Provincial, en la parroquia El Salto del cantón Babahoyo, se prepara para despedir el 2025 nuevamente sin haber recibido obras básicas. Así lo expresan sus habitantes, quienes aseguran que el sector, compuesto por alrededor de cinco cuadras que colindan con el río San Pablo, vive entre calles deterioradas y aguas estancadas, debido a la falta de alcantarillado.

Una de las habitantes es Jéssica León, moradora desde hace más de 40 años en la zona. Ella recuerda que la última intervención municipal ocurrió en 2011, durante la administración de la entonces alcaldesa Kharla Chávez, cuando se instalaron tuberías macro para iniciar un sistema de alcantarillado que nunca fue concluido.

“Desde entonces vivimos peripecias. No podemos conectarnos a un alcantarillado y las aguas servidas de las viviendas terminan en pozos sépticos que, cuando es invierno y el nivel del río sube, se rebosan, generando otro problema en los hogares”, lamentó.

El reclamo de la ciudadanía ante las deficiencias

Los comuneros aseguraron que han presentado petitorios en varias administraciones, sin obtener respuestas concretas. Incluso han escrito a las páginas oficiales del GAD Municipal, desde donde, según cuentan, recientemente les informaron que el sector estaría considerado para la tercera etapa de regeneración en El Salto.

La situación se vuelve más crítica durante el invierno. La estación invernal de este año generó malestar porque el agua ingresó a las viviendas por la falta de desfogue, algo que los moradores no habían experimentado en años anteriores. Ante la ausencia de soluciones, algunos vecinos se organizan para arrojar tierra en las calles y evitar que el agua se estanque, aunque este esfuerzo apenas mitiga el problema. “El agua de las casas, sea de lavadoras o de uso doméstico, no tiene por dónde irse. Se queda en la vía principal”, agrega León.

A ello se suma la acumulación de basura en solares vacíos, un hábito que se ha convertido en un foco infeccioso. Los moradores sienten que han sido relegados frente a otros sectores de la misma parroquia, incluidos algunos que crecieron desde invasiones y donde, señalan, ya existen obras de regeneración y alumbrado.

En esta misma ciudadela vive Cruz Zamudio, quien, junto a su hija Alicia Camacho, observa con resignación cómo pasan los años sin mejoras. Ambas coinciden en que las esperanzas de una intervención municipal real se han vuelto cada vez más lejanas. “Ya nos acostumbramos a no recibir nada. Muchas personas se han organizado para pedir atención y no hemos visto. Por eso uno ya no dice nada: si vienen, bien; y si no, también”, comentó Camacho.

Alcantarillado. Los residentes reclaman por la falta de alcantarillado. Un problema que vienen denunciando desde hace varios años. TATIANA ORTIZ FRANCO

Vecinos piden respuesta de autoridades y dieron respuesta

Ante la insistencia de los habitantes, varios vecinos decidieron escribir directamente en las páginas oficiales del Municipio de Babahoyo. En respuesta, la Alcaldía, a través de sus redes sociales, informó que la ciudadela Consejo Provincial está contemplada dentro de la tercera etapa de intervención municipal.

En un comentario público dirigido a una moradora, la entidad señaló que el alcalde Gustavo Barquet confirmó que, tras culminar la primera etapa y trabajar actualmente en la segunda, el sector se encuentra “a un paso de llegar allí”.

Posteriormente, el propio alcalde Barquet reiteró este mensaje en una publicación más detallada:

“Por años este sector ha estado abandonado y comprendo la inconformidad de las familias. Sin embargo, les pido paciencia, la obra llegará. Estamos interviniendo la parroquia El Salto por etapas. La primera comprendía la Cdla. 16 de Diciembre y Tulipanes; ya la culminamos. Actualmente trabajamos en la segunda etapa en sectores como Rosa de Agosto, Las Balsas, Jorge Yánez y Rosa de Navarrete. La Cdla. Consejo Provincial está contemplada para la tercera etapa. Es una promesa y la voy a cumplir”, finalizó el comunicado.

