Emelec ganó 2-0 a Independiente del Valle y así quedó la tabla de LigaPro 2026

Con goles de Guerrico y Caicedo, Emelec sorprendió al líder y sumó su primer gran triunfo del torneo

Emelec salió del fondo de la tabla de LigaPro 2026.

Emelec sorprendió al imponerse 2-0 sobre el líder Independiente del Valle en el estadio George Capwell. El resultado no solo frenó a los Rayados, sino que permitió al Bombillo abandonar el último lugar de la tabla de posiciones en esta fecha 5 de la LigaPro 2026.

Emelec impone su presión y sorprende al líder

El equipo dirigido por el director técnico Vicente Sánchez mostró una propuesta efectiva desde el arranque: presión alta, recuperación rápida y transiciones veloces que desarticularon al puntero del campeonato. Esa intensidad tuvo recompensa en el primer tiempo.

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A los 20 minutos, el lateral izquierdo Ignacio Guerrico abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro preciso del volante Angelo Mina, enviando el balón al fondo del arco defendido por Miguel Peralta. El golpe fue inmediato y descolocó al líder.

Guerrico abrió el marcador de Emelec. Miguel Canales

Apenas cuatro minutos después, al 24’, llegó el segundo tanto eléctrico. El atacante Miller Bolaños ejecutó un tiro libre que derivó en una jugada colectiva: el defensa Aníbal Leguizamón pivoteó el balón y el lateral derecho Romario Caicedo definió con una palomita para sellar el 2-0 definitivo.

Romario Caicedo marcó el segundo tanto de Emelec. Miguel Canales

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Independiente del Valle domina, pero sin profundidad

En la segunda mitad, Independiente del Valle intentó reaccionar con posesión y circulación constante. Sin embargo, la defensa azul, integrada por Luis Fernando León, Leguizamón y Stalin Segura, se mostró sólida y evitó cualquier llegada clara de peligro.

Emelec sale del último lugar en la tabla

Con este triunfo, Emelec suma cuatro puntos y escala hasta la casilla 12, dejando el fondo de la clasificación. Por su parte, Independiente del Valle, pese a la derrota, se mantiene como líder con 10 unidades.

El resultado marca un punto de inflexión para el Bombillo, que empieza a encontrar respuestas futbolísticas en la LigaPro 2026 y renueva sus aspiraciones de escalar posiciones en el torneo ecuatoriano.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

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