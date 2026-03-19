Barcelona SC en Copa Libertadores 2026: grupo, rivales y calendario

El equipo de César Farías inicia su camino en la Libertadores 2026 con un grupo exigente y partidos clave en Guayaquil

Barcelona SC ya conoce su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un reto clave para sus aspiraciones de alcanzar los octavos de final del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

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El equipo ecuatoriano quedó emparejado en el Grupo D junto a rivales de peso: Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica.

Rivales de peso: Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica

El Ídolo del Astillero, dirigido por el entrenador César Farías, tendrá un calendario exigente en una fase de grupos que arrancará oficialmente entre el 7 de abril de 2026.

Barcelona SC inicia la Copa Libertadores en la fase de eliminatorias. EFE

La competencia se extenderá hasta finales de mayo, con seis fechas determinantes para definir a los clasificados.

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Debut en el Monumental ante Cruzeiro

Barcelona SC iniciará su participación como local en el estadio Monumental, donde recibirá a Cruzeiro, equipo en el que milita el ecuatoriano Kenny Arroyo. Este primer encuentro será clave para marcar el rumbo del grupo.

Visita clave a Boca Juniors en La Bombonera

En la segunda jornada, el conjunto amarillo deberá visitar el mítico estadio La Bombonera en Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors, un rival que, pese a no atravesar su mejor momento, siempre es peligroso en casa.

Partidos consecutivos en Guayaquil que pueden marcar el rumbo

El calendario continúa con dos partidos consecutivos en Guayaquil: primero ante Universidad Católica y luego nuevamente frente a Boca Juniors.

Keny Arroyo destaca en Cruzeiro. Cortesía

Cierre complicado fuera de casa para Barcelona SC

En las últimas dos fechas, Barcelona SC cerrará su participación fuera de casa, visitando a Universidad Católica en Chile y a Cruzeiro en Brasil, dos escenarios complejos que podrían definir su clasificación.

Calendario de Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026:

Fecha 1: Barcelona SC vs Cruzeiro (7–9 de abril)

Fecha 2: Boca Juniors vs Barcelona SC (14–16 de abril)

Fecha 3: Barcelona SC vs Universidad Católica (28–30 de abril)

Fecha 4: Barcelona SC vs Boca Juniors (5–7 de mayo)

Fecha 5: Universidad Católica vs Barcelona SC (19–21 de mayo)

Fecha 6: Cruzeiro vs Barcelona SC (26–28 de mayo)

Formato del torneo: clasificación y repechaje a Sudamericana

Según el formato del torneo, solo los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final.

El tercer lugar tendrá la posibilidad de disputar un repechaje hacia la Copa Sudamericana 2026, mientras que el último quedará eliminado de toda competencia internacional.

Con rivales de jerarquía y un calendario exigente, Barcelona SC se prepara para una fase de grupos que exigirá regularidad, solidez defensiva y eficacia en ataque si quiere seguir soñando en la Libertadores.

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