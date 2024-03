El dinamismo nocturno del centro de Guayaquil, lejos de reactivarse

Fabián Jiménez acudió a uno de los restaurantes de Puerto Santa Ana, hace dos semanas, para degustar varios platillos. Lo hizo en compañía de dos primos que llegaron de paseo desde Galicia, España, donde residen.

Al caer las 19:00 del día jueves bajaron hacia el Malecón 2000, sitio que ya habían recorrido días atrás. Una hora después, decidieron caminar por la avenida 9 de Octubre. Al ser este un sector comercial, encontraron la mayoría de locales cerrados, sin espacios que ofrezcan atractivos turísticos o culturales sobre las aceras y plazas.

“Nos volvimos para la casa, no me pareció agradable seguir llevándolos por un sector que está apagado y que no les ofrece nada”, manifestó Jiménez.

El dinamismo nocturno en el centro de Guayaquil no termina de despegar. Si bien existen zonas como la vía antes mencionada, la avenida Malecón o la calle Panamá, con una proyección turística, no hay un plan por parte de las autoridades que permita integrarlas y potenciar este sector de la urbe.

Según expertos consultados por EXPRESO, es evidente la falta de iluminación en distintas calles, la mala disposición de basura en vías de espacios comerciales luego de finalizar la jornada e inseguridad en zonas como, por ejemplo, los alrededores del parque Centenario, uno de los espacios más icónicos del centro guayaquileño.

Ante esto, exponen ideas que pueden servir para rehabilitar esta zona, a fin de que se convierta en un punto amigable para los turistas por las noches.

Felipe Espinoza, urbanista y catedrático de la Universidad de Guayaquil, explicó que se deben focalizar acciones respecto a la habilitación física de las calles, que incluye vías pedestres y un mejor sistema de iluminación.

Asimismo, aseguró que a la ciudad le falta “espacios para disfrutar de experiencias”. “Si queremos mover el motor turístico nocturno debemos integrar a los actores que laboran en la noche, quienes venden souvenirs, recreación, turismo, industria cultural”, sostuvo.

Áreas. El parque Centenario está cerrado durante las noches. Ciudadanos lamentan la inseguridad en los alrededores del sitio. FREDDY RODRÍGUEZ

Luis Albán, docente de la carrera de Turismo de la Universidad Católica de Guayaquil, expuso que redistribuir el tránsito en el centro y darle más apertura a los distintos tipos de movilidad alterna propicia un mejor uso del espacio público.

Además, dijo, también son necesarias mayores estructuras destinadas a parqueos públicos. Esta fue una de las propuestas que salió ya a la luz en voces de los urbanistas que participaron en el concurso que lanzó EXPRESO hace poco más de un año para precisamente recuperar al corazón de la ciudad.

Sobre propuestas de peatonalizar avenidas, como por ejemplo la 9 de Octubre en días específicos, se debe enfocar este plan en determinar vías utilizadas exclusivamente para ese fin.

“Hacerla peatonal un solo día no te genera un tránsito (de personas) recurrente, eso te genera un tránsito de una sola vez. Tú lo que quieres es diseñar este espacio para que el tránsito regular, el tránsito diario pueda hacer diferentes tipos de prácticas de turismo”, sostuvo.

Y agregó: “Por ejemplo, en la avenida 9 de Octubre se pueden colocar códigos QR en puntos estratégicos, donde el turista pueda escanear y conocer la historia de la ciudad, de la calle que está caminando”.

Asimismo, Albán señaló que una zonificación ayudaría a resaltar diversas actividades y a impulsar las experiencias.

“Buscaría en esas zonas que tenemos hoteles, ubicar restaurantes o marcas ancla de estos negocios de alimentos y bebidas para fomentar el tránsito y la intención de visita a estos lugares, unirlos con la calle Panamá y con la zona rosa”, explicó.

Respecto a este último sector, ubicado en la calle Rocafuerte y que aglutina restobares, aún quedan esperanzas de recuperar el brillo de inicios del milenio.

“El turismo ya no pasa por acá. Es un polo que no ha sido explotado de forma correcta. Tenemos años establecidos y estamos sobreviviendo. Estamos prácticamente en el corazón de Guayaquil, pero estamos olvidados”, refirió Julio Andrade, administrador de un local.

Movimiento. Pasadas las 19:00, las actividades comerciales cesan en la avenida 9 de Octubre. Con ello, el flujo de personas que transitan en la vía disminuye. FREDDY RODRÍGUEZ

Recuperar este espacio y fomentar otros corredores gastronómicos entrelazados, pero manejados por un buró, es otra de las sugerencias de Albán.

Espinoza refirió que el plan para recuperar el centro debe ser enfocado como un modelo de negocios, que influya directamente en los ingresos de la urbe.

Pero aquellas decisiones no solo deben depender del Municipio y o “del funcionario de turno”, sino de un análisis en el que se integre a la academia y a representantes de los sectores turísticos y hoteleros.

Ambos especialistas coincidieron en que la agrupación de varios sectores del centro deben estar cobijadas por el resguardo policial, y que sus respuestas sean efectivas ante eventos.

La ciudadanía también está ávida por redescubrir espacios en la urbe. “La 9 de Octubre conecta a los dos malecones, teniendo como nexo al parque Centenario. En las noches es casi imposible caminar en esa zona porque es insegura. Con actividades sí se puede reactivar, pero hace falta más orden y control”, dijo Leonidas Guerrero, quien vive en un edificio en García Avilés y 9 de Octubre.

