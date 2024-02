El turismo de quienes regresan, un nicho por explorar en Guayaquil

Raúl Salazar vive desde el 2005 en Estados Unidos. Ante la falta de oportunidades laborales en el país, decidió viajar al gigante norteamericano con el pesar de abandonar a su familia y sus amigos del barrio en el suroeste guayaquileño.

Casi a 20 años de su partida, solo en cuatro ocasiones ha podido regresar a Ecuador. “La primera vez fue en el 2011, ahí me quedé dos meses, la última fue en noviembre del año pasado (2023), recién retorné ahora a fines de enero”, expresó.

Y contó que había programado el viaje desde el 2020. “Por temas de trabajo no vine antes, pero eso me sirvió también para ahorrar, porque gasto bastante cuando estoy en Ecuador”.

Con sus sobrinos viajó a Manabí, estuvo en Manta y Portoviejo. También visitó Riobamba, donde viven familiares.

En Guayaquil, las reuniones con excompañeros del colegio y del barrio no faltaron. Así como la compra de regalos y comidas para las festividades de Navidad y Fin de Año con su familia.

Salazar forma parte del turismo VFA (de visita a familiares y amigos), un segmento en el que las autoridades poco se enfocan para la reactivación económica.

El Observatorio Turístico de Guayaquil, proyecto ejecutado por el Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), presentó un análisis sobre la importancia del turismo de visita a familiares y amigos para la urbe porteña.

Este sector se engloba en el turismo receptor, es decir, los no residentes en el Ecuador que llegan para realizar actividades.

Cinthy Veintimilla, docente e investigadora, dirigió el Observatorio. Explicó que durante el 2023, los migrantes ecuatorianos que regresaron al país de vacaciones ocuparon el tercer lugar en turismo receptor.

Con un 12 % de llegadas, solo fueron superados por estadounidenses, con un 20 %, y por colombianos, con un 17 %.

Visitas Según el Observatorio, el turismo receptor en general, del 2022 al 2023, creció en un 7 %, pese a que el local registró una baja en la urbe porteña.



“El turista que viene a visitar a sus familias y amigos se queda en promedio de 58, casi 60 por ciento más tiempo que el turista regular, y por tanto gasta más, porque tiene un mayor tiempo de permanencia”, dijo.

Según datos del Observatorio, un turista de otra nacionalidad, en promedio, tiene una estadía en Guayaquil de 3,4 noches. Mientras que el de turismo VFA fluctúa entre 5,4 noches.

Al salir con sus familiares o amigos para realizar recorridos, el gasto es mayor, lo que dinamiza la economía local.

Según el Observatorio, en el año 2022 los visitantes que llegaron a la ciudad realizaron un gasto diario promedio de 120 dólares, “lo que se tradujo en un gasto total aproximado de unos 715 millones de dólares”.

De esa cifra, aproximadamente 150 millones de dólares provienen del turismo VFA.

Para Veintimilla, hay dos influencias claves para este mercado turístico: la fidelidad y la concurrencia.

“Este es un turista que regresa siempre, porque a diferencia del norteamericano clásico, su motivación son sus padres, sus amigos, su familia que están en Ecuador. Entonces sí o sí va a tener que regresar”, refirió.

Veintimilla explicó que en el primer semestre del 2023 se evidenció un repunte en la llegada de turistas receptores. Sin embargo, la segunda mitad del año cayó estrepitosamente. Entre las causas, la inestabilidad política y la inseguridad en el país.

Debido a los hechos terroristas registrados en el país durante el mes de enero es probable que las cifras de turistas no evidencien un incremento durante el primer semestre del 2024.

El Hemiciclo de la Rotonda es sitio predilecto de visita de los turistas en Guayaquil. Álex Lima

Por ello, Veintimilla apunta a potenciar el turismo VFA. “La tarea de las autoridades es analizar en detalle cómo funciona la mente de estos turistas, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que quieren conocer o experimentar, y eso, trabajando con el sector privado, se pueden diseñar productos turísticos muy específicos para estos nichos”.

Sugirió que sean ellos los primeros embajadores turísticos de Guayaquil en el extranjero.

Arturo Zevallos, guayaquileño que vive en Chicago, en EE.UU., por ejemplo, sueña con que en su próxima visita haya más actividades para hacer en la ciudad. Él regresa cada dos años y se queda mes y medio. En sus últimas dos visitas llegó acompañado de sus suegros y dos amigos, todos estadounidenses.

“Recorrimos la ciudad de punta a punta y se fueron contentos. Salimos a comer cada semana, fuimos de shopping, a la bahía, a Las Peñas, pero queríamos hacer más y no había mayor opción. El próximo año regresaré y tengo previsto viajar con tres amigos más, todos asimismo estadounidenses. Pero repito, me gustaría que haya más actividades de ocio. Amo Guayaquil y me encanta que la gente visite la ciudad, pero creo que hace falta invertir en espacios de distracción para que la experiencia sea mayor y no tengamos que vernos obligados a buscar cómo entretenernos en las ciudades de otras provincias, que claro, tienen un abanico de alternativas para atraer al visitante”, sugirió.

Mayor gasto del turista VFA

La distribución del gasto entre los turistas VFA y quienes no entran en ese segmento también varía.

Por ejemplo, del 100 % respecto al gasto total de un VF, un 26 % corresponde a alojamiento, 15 % en compras, 25 % en alimentación, 18 % en transporte.

Los VFA destinan 30 % en alimentación, 20 % en compras, 22 % en transporte, 7 % en alojamiento.

