Guayaquil: Un Concejo apático ante las obras inconclusas

“Una ciudad de obras a medias”, así ha calificado la ciudadanía a Guayaquil. Esto debido a la gran cantidad de trabajos que han quedado inconclusos o en los cuales se han extendido los plazos para entregarlos, lo que ha provocado incomodidad y desconfianza.

La solución vial en la avenida Juan Tanca Marengo, la reconstrucción de aceras y bordillos en ciudadelas como Samanes, Alborada y Sauces; los retrasos en la entrega de los trabajos en la calle Portete y la eterna obra de La Troncal 4, son apenas algunas de las obras inconclusas de las cuales la ciudadanía se queja y EXPRESO las ha expuesto en una serie de reportajes, pero siguen sin ser resueltas.

Ante la falta de respuestas y acciones concretas, los votantes apuntan a los concejales y la tibieza con la que abordan, aseguraron, el tema. “Ellos deberían hablar de los retrasos en cada sesión de Concejo, deberían exigir explicaciones al alcalde Aquiles Álvarez, sin embargo, eso nunca pasa”, señaló Analía Clavijo, líder de la Alborada.

Frente a este reclamo, EXPRESO se contactó con los 15 concejales de Guayaquil para conocer por qué de este tema no hablan ni exigen rapidez en la entrega de obras; pero solo siete respondieron. El resto mantuvo el silencio.

Creo que no hay una hoja de ruta que esté apegada al plan de trabajo del alcalde. El Concejo ha sido muy reactivo, por eso yo he sido muy crítica de cómo se ha manejado todo. Ana Chóez

​concejal por PSC- Madera de Guerrero

Para Ana Chóez, concejal por el partido PSC-Madera de Guerrero, la falta de una hoja de ruta ha provocado esta clase de problemas que, dijo, se han vuelto repetitivos. “En Guayaquil estábamos acostumbrados a las macroobras, pero eso no existe con el alcalde actual. Creo que no hay una hoja de ruta que esté apegada a su plan de trabajo. El Concejo ha sido muy reactivo, por eso yo he sido muy crítica de cómo se ha manejado todo, incluido este tema. La hoja de ruta debe preguntársela a la Comisión de Obras Públicas”, dijo la edil, que añadió que el tema de las lluvias es algo que ya se sabía, pero que nunca se tomaron los recaudos para que esto no sea impedimento para dejar obras a medias.

Chóez, sin embargo, anticipó que insistirá sobre este tema en las próximas sesiones. “No estoy en la Comisión de Obras Públicas, estoy en Acción Social, pero seguiré fiscalizando como ya lo hice con un problema que hubo en Las Acacias con un parterre mal hecho, pero no me lo respondieron. El alcalde debe respetar lo ofrecido en campaña, su plan de gobierno ganó y tiene que ejecutarlo con eficiencia”, resaltó.

Por otra parte, dos de los ediles que pertenecen a la bancada de la Revolución Ciudadana se refirieron a “obras heredadas”, sin precisar qué exactamente se hará para poder concluir los trabajos que no han sido terminados a tiempo.

“Tenemos un problema. Nos dejaron muchas obras heredadas y hemos tenido que hacer un reajuste de presupuesto. Por otro lado, hay muchos contratistas ‘chimichurri’ que han dejado obras botadas y hemos tomado acciones legales. Venimos arrastrando problemas del año pasado, no es queja, pero sí una realidad. Tenemos que buscar soluciones para que las obras continúen”, dijo Raúl Chávez, concejal de la Revolución Ciudadana, que no precisó en qué consistirán y cuándo las soluciones.

En La Alborada la obra inconclusa se replica Miguel Canales Leon

Mientras que Arturo Escala, del mismo movimiento político, responsabilizó a las empresas encargadas de las obras por algunos atrasos.

“Una de las obras que se realizan en el Trinipuerto había quedado inconclusa y con esta administración se declaró fallido al contratista, se consiguió un nuevo contratista y la obra está próxima a inaugurarse. Si un contratista falló, ¡qué pena!, buscamos otro y se les cobra las garantías. El Estado nunca tiene que salir perdiendo. Estamos cuidando el dinero de los guayaquileños”, precisó el edil, quien tampoco indicó cómo desde su curul podría cerciorarse de que los trabajos finalicen.

Terry Álvarez, también de la Revolución Ciudadana, apuntó a que el aporte del Concejo ha sido el reordenamiento de la ciudad. “Hemos creado un nuevo ordenamiento territorial por lo que el enfoque de prioridades es distinto, ya que estamos privilegiando el desarrollo comunitario, sobre todo los sectores urbano marginales”, explicó, agregando que continuamente trabajan por culminar algunas de las obras que se han dejado sin culminar en administraciones anteriores.

Por su parte, las ediles Úrsula Strenge, Mayra Montaño y Nelly Pullas, representantes del PSC- Madera de Guerrero, se limitaron a referirse a circunstancias externas para justificar los atrasos.

Si un contratista falló, ¡qué pena!, buscamos otro y se les cobra las garantías. El Estado nunca tiene que salir perdiendo. Estamos cuidando el dinero de los guayaquileños. Arturo Escala

​concejal por Revolución Ciudadana

“Estamos en territorio conversando con la comunidad y tratamos de ayudar de todas las formas. Hay obras que por acciones de protección no han podido ser concluidas”, dijo Pullas.

Por su parte, Strenge señaló al invierno como impedimento para poder continuar con las obras “Hay emergencias que están ocurriendo (lluvias) que hacen desviar la atención de recursos para otras situaciones que son prioritarias en este momento”, respondió; mientras que Montaño se mostró optimista con que las cosas puedan mejorar. “No sé quién las dejó inconclusas ni quién la va a seguir, pero vamos mirando para adelante. No nos vamos a quedar llorando sobre la leche derramada. La queja es el arma del incapaz”, dijo Montaño, quien también participó de la administración anterior.

Mientras que Blanca López, Juana Montero, Shirley Aldás, Emily Vera, July Álvarez, Manuel Romero, Soledad Diab y Ana Fuentes fueron del grupo de ediles que no respondieron a EXPRESO.

Para los ciudadanos, este silencio evidencia la “falta de compromiso con Guayaquil”. “Dicen que la culpa es de la administración anterior, que no hay dinero y que les dejaron un sinfín de obras heredadas. Pero si es así, que de seguro lo es, por qué no hay un norte. Por qué empiezan una obra cuando otra está a medias, a eso apunta mi queja. ¿Dónde está la tan prometida planificación? ¿Por qué no terminar una cosa y ahí recién empezar otra? Hay calles cerradas, jardineras mal construidas, calles con huecos y solo promesas que nadie cumple, ni hace cumplir”, sentenció Carolina Navas, habitante de Samanes 5.

