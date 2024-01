Guayaquil: Las obras inconclusas ahogaron todavía más a barrios del norte

La primera gran lluvia de 2024 inundó las calles de Guayaquil, sin embargo y pese a que no cayó una gota más desde las 7:00, hubo barrios del norte donde pasadas las 13:00 los residentes tenían complicaciones para salir de casa y los carros no podían moverse. En ellos, las obras públicas inconclusas lo complicaron todo. Hubo lodo, carros averiados y vecinos enfurecidos que atribuían la afectación directamente al Cabildo.

“¿Por qué demoraron tanto? ¿Por qué no toman nada en serio?”, cuestionaron.

El problema más grave se evidenció en la etapa 13 de la Alborada en las manzanas 1,2,4 y 6 donde decenas de familias detallaron a EXPRESO las horas de terror que vivieron la madrugada de este 11 de enero. “Empezó a llover cerca de la medianoche y a medida que subía la intensidad de la lluvia, se me empezaron a mojar los muebles, el comedor, la ropa ..., y no porque tenga goteras sino porque el agua se me metió por la puerta de la casa. Estoy buscando quién me ayude ahora”, señaló al borde de las lágrimas Blanca Velarde, una adulta mayor que lentamente y con cuidado caminaba entre el lodo de la calle Fermín Vera Rojas, la más afectada.

En esta zona, al menos seis cuadras se encuentran intervenidas por el Municipio, ya que desde octubre pasado se realizan trabajos de pavimentación, aceras, bordillos y cambios en el sistema de aguas lluvias. No obstante, las tareas se encuentran inconclusas, lo que ahogó todavía más el área.

“Esta zona siempre se inunda y el Municipio ya lo sabe. Con el estado de las calles está todo peor. La madrugada fue horrible porque no solo se metió agua de lluvia sino agua sucia por el polvo que han levantado para hacer los trabajos, además de la basura”, reclamó Hale Samaniego, quien con una escoba trataba de sacar el agua que no dejaba de entrar.

César Campoverde, residente de la manzana 1, fue enérgico en responsabilizar al Municipio de lo que ocurre y de las pérdidas económicas que sufrieron. “En octubre nos reunieron para decirnos que harían esta obra. Nosotros nos opusimos porque sabíamos que podían llegar las lluvias, pero igual lo hicieron diciendo que solo tardarían 70 días. Ya creo que han pasado 100 y están enteritos. Muchos carros quedaron bajo el agua. ¿Quién les va a reconocer los daños? Todo es culpa del Municipio y de sus contratistas”, reclamó el ciudadano; que sacaba decenas de rocas que quedaron justo al pie de su casa. “Es todo un desastre ¡Qué alguien se haga responsable!”, vociferó.

Las personas tenían problemas para salir de casa Josue Andrade A

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la Dirección municipal de Obras Públicas para saber a qué se debe el atraso y qué harán para agilizar los trabajos en este punto y otros que, por la misma razón, registraron una serie de afectaciones; pero desde el departamento de comunicación, el Cabildo indicó que por el momento no habría vocería, pero adelantó que recién en mayo próximo estarían listos los trabajos en la etapa 13 de la Alborada.

Sobre los otros puntos en los que se registran obras inconclusas, entre los que constan algunos tramos de Samanes 2, 3 y 5, donde se realizan mejoras en aceras y bordillos; además de Sauces 6 en las calles Isidro Ayora y Gabriel Roldós, donde se realiza un trabajo de regeneración urbana, la entidad tampoco dijo nada; lo que llenó de indignación a los residentes.

“Todo está mal, no solo porque hay atrasos, sino porque lo que ya se hizo este año, se ha hecho mal. Todo al apuro. Se abrieron calles, se trabajó en alcantarillado y hay zonas desniveladas que no dejan ni salir el agua. Para eso, era mejor que el Municipio no intervenga nada”, señaló Walter Solista, residente de Sauces 6.

En Sauces 6 también hubo inundaciones Miguel Canales Leon

En la etapa 13 de la Alborada, las pérdidas económicas fueron cuantiosas. “Tengo un aveo y el agua llegó hasta las ventanas. Toda la parte de adentro se me mojó por completo. Me recomendaron que no lo prenda por varias horas. No sé ni cuánto me va a costar, pero seguramente nadie se hará cargo de los gastos. Es injusto”, reclamó el propietario del vehículo, Christian Robles.

Otras familias tuvieron que buscar la manera de alzar su muebles para no echarlos a perder. “Mire este muro que hicimos en marzo pasado (señala), era para que no entre el agua y de todas maneras entró. El mal estado de las vías hizo que todo se inunde”, reclamó otra de las residentes.

Mientras que los pasos a desnivel, ahora en ejecución, ubicados en la avenida de las Américas y Juan Tanca Marengo, provocaron problemas de tránsito, ya que la calzada mojada y el poco espacio para circular hizo que los vehículos se queden estancados.

