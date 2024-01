Una tormenta eléctrica acompañó a los guayaquileños en la madrugada

"La Alborada, torrencial lluvial, se cae el cielo", publicó en redes sociales la guayaquileña Ángeles Caluma, quien alertaba a las 04:00 de este 11 de enero del aguacero que cayó sobre la ciudad unas dos horas antes y que inundó ciertas zonas del norte y centro de la ciudad, como Álamos Norte, Urdesa, Samanes, Guayacanes y Miraflores.

A la Redacción y las redes sociales oficiales de EXPRESO, decenas de lectores han informado sobre cómo estaban sus vecindarios. "El estruendo de un rayo me levantó, pensé que era una detonación y me puse alerta. Inmediatamente vi que mi habitación se iluminó y me quedé tranquila, era una tormenta eléctrica", publicó Sonia Meza; quien como Raquel Robles y Nathalia Balón, se despertaron con los relámpagos y truenos que retumbaban en la ciudad.

"Abrieron las compuertas de agua allá arriba, se soltó con furia. Esta es la primera oferta tuca de lluvia de 2024 en Guayaquil", publicó en la red social X el periodista deportivo Diego Arcos.

Eduardo García, quien habita en Las Orquídeas, alertó de la acumulación de agua en las calles de su barrio. "Se viene Venecia. Ahora solo falta que el agua de la zanja colapse; aunque me alegro de que haya llegado esta tormenta. Hasta siento que nos está limpiando", informó.

En la décima etapa de la Alborada, cerca de City Mall, el usuario de X Xavier Ramos, informó que el agua subió de nivel de tal forma que, como se aprecia en el video que colgó en sus redes, las tapas de las alcantarillas se levantaban.

En Samanes 6 asimismo los patios de algunas viviendas permanecen llenos de agua y la ciudadanía reporta ya problemas para movilizarse a sus trabajos.

🇪🇨 #Ecuador | Así luce la zona de Samanes 6, al norte de la ciudad, por fuerte evento lluvioso durante la madrugada en #Guayaquil. ⛈️



🚨 Importante: Tratar de evitar el contacto directo con dicha inundación, se evidencia una importante contaminación en la misma.



📸 Cortesía pic.twitter.com/hvDS7Qw5vr — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) January 11, 2024

"Trabajo en Nobol y a esta hora, 6:00, debo ya salir. Sin embargo no tengo como sacar el carro de casa. Las calles han quedado bajo el agua con esta lluvia. ¿Será que es El Niño?", se cuestionó el residente Abel Burgos.

Según una publicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), son varias avenidas las que presentan acumulación de agua, por lo que hace un llamado a conducir con precaución: las avenidas Julián Coronel, Juan Tanca Marengo, Victor Emilio Estrada y 25 de Julio.

La primera lluvia Fuerte del Año Deseo que se lleve todo lo Malo🙌 de Mi ciudad Guayaquil y Mi País🇪🇨 — NiNA🍓💛✨ (@JaninaAlexandr9) January 11, 2024

Y ahora, se vino la lluvia. Hay inundaciones en algunas partes de Guayaquil. Espero no hayan muchas pérdidas materiales ni físicas por esta lluvia. #lluavias #ecuador #Guayaquil — José G. Peralta (@jose_g_peralta) January 11, 2024

En un comunicado emitido por el Inamhi, la entidad alertó de las lluvias en esta madrugada y detalló que se mantendrán por algunas horas del día en las provincias del Guayas, Los Ríos y Manabí.

Guayaquileños, de hecho, alertan de que en algunas zonas del norte de la ciudad la lluvia se ha intensificado a esto hora. "Son ya las 6:30 y el aguacero no para. Vamos a ver ahora como salimos a nuestros trabajos. Ayer (10 de enero), la gente no salió por la inseguridad y los actos terroristas registrados un día antes. Hoy, intentaremos tener un día normal, productivo... Quizás y esta lluvia nos está alertando a no salir. Vamos a ver qué pasa", sentenció Gloria Mendieta, habitante de la cuarta etapa de la Alborada.

