Lluvia en Guayaquil: ¿Qué zonas registran acumulación de agua?

A través de un comunicado emitido la mañana de este 11 de enero, el Municipio de Guayaquil detalló qué zonas de Guayaquil han quedado inundadas, tras la tormenta eléctrica registrada desde cerca de las 2:00.

Desde la Sala Situacional de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad, se reporta 21 zonas afectadas detalladas a continuación: la avenida Modesto Luque, cerca del Parque California; FISA, en el kilómetro 10.5 de la vía Daule; la parte posterior del centro comercial La Rotonda; la catorce etapa de la Alborada; Samanes 1; las calles aledañas al mercado de Sauces 9; Sauces 6; la unidad educativa Réplica Aguirre Abad; la avenida Demetrio Aguilera Malta; la zona del San Marino, la Plaza Dañín y la calle Alvarado Oleas; además de las calles Clemente Ballén y Lorenzo de Garaicoa; Ilanes y Las Aguas; la Víctor Emilio Estrada y Costanera, en Urdesa.

También se detalla en la lista que las calles Gómez Rendón y Lizardo García; las avenidas 25 de Julio y Antonio Ante; la Perimetral, cerca del kilómetro 23; la avenida Malecón y Loja; la Rodolfo Baquerizo Nazur, en el norte; y la avenida 9 de Octubre y Los Ríos, están afectadas por el agua.

🧵 Desde la Sala Situacional de #SeguraEP, se reporta las siguientes zonas con acumulación de agua. Se recomienda circular con precaución y tomar vías alternas, mientras los equipos de respuesta atienden las emergencias:



Según el comunicado, durante la madrugada se reportaron además caídas de árboles, que

fueron retirados por equipos de la Dirección de Áreas Verdes y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en el kilómetro 16.5 de la vía Daule y en la manzana 370 de Sauces 4; donde algunas calles se convirtieron prácticamente en un río.

En la imagen, uno de los árboles que se desplomaron durante la lluvia. Tomada de @Cupsfire_gye

Que no se presentaron deslizamientos, vendavales, socavones, ni colapsos estructurales, señaló la entidad; que alertó que, basados en la información reportada por el Inocar, para este 11de enero se pronostica marea alta (pleamar) en la mañana, hasta cerca de las 7:00; y bajamar a las 14:03.

El Inamhi, por su parte, prevé que el clima de Guayaquil permanecerá nublado por la mañana y tarde; mientras que por la noche habrá una lluvia aislada.

Una fuerte lluvia con tormenta eléctrica cae sobre Guayaquil. En algunos puntos del norte de la ciudad como la Alborada, Guayacanes y Álamos Norte se inundaron las calles. Aún se reportan estragos.



En horas de la madrugada, a la Redacción y las redes sociales oficiales de EXPRESO, decenas de lectores reportaron cómo estaban sus vecindarios tras la lluvia. "El estruendo de un rayo me levantó, pensé que era una detonación y me puse alerta. Inmediatamente vi que mi habitación se iluminó y me quedé tranquila, era una tormenta eléctrica", señaló Sonia Meza; quien como Raquel Robles y Nathalia Balón, se despertaron con los relámpagos y truenos que retumbaban en la ciudad.

Eduardo García, quien habita en Las Orquídeas, alertó asimismo de la acumulación de agua en las calles de su barrio. "Se viene Venecia. Ahora solo falta que el agua de la zanja colapse; aunque me alegro de que haya llegado esta tormenta. Hasta siento que nos está limpiando", informó.

Más temprano, cerca de las 6:00, los habitantes de Samanes 6 asimismo reportaron que tenían problemas para salir de casa y movilizarse a sus trabajos.

"Trabajo en Nobol y a esta hora, 6:00, debo ya salir. Sin embargo no tengo como sacar el carro de casa. Las calles han quedado bajo el agua con esta lluvia. ¿Será que es El Niño?", se cuestionó el residente Abel Burgos.

