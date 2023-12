¿Servirá la empresa pública de parques?

Guayaquil cuenta con la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes y, hace poco, se dio luz verde a la creación de la Empresa Pública Municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos (Parques EP). Esta fue aprobada en el Concejo Cantonal y podrá administrar ciertos parques.

De acuerdo con documentos estipulados en la ordenanza y lo dicho por el edil Raúl Chávez la empresa incluye al parque Samanes, Forestal y espacios como Guayarte, Puerto Santa Ana y hasta la calle Panamá. Quien está al frente de la Dirección municipal es Adrián Zambrano y él, asimismo, figuraría en la gerencia de dicha empresa pública, la novena de Guayaquil.

Para explicar si existiría duplicidad de funciones, Zambrano revela a EXPRESO que “todas las áreas verdes y parques” pasarían a esta nueva empresa y que la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes (Dapav) dejaría de funcionar.

“La transición es compleja... la Dapav no solo pasa parques y áreas verdes, tenemos compromisos como servicios de mantenimiento y cerca de 200 personas, entre obreros y personal administrativo... Ese paso progresivo todavía no delimitamos qué tiempo nos tomará, pero la Dapav no va a existir y no va a haber duplicidad de funciones”, aclara.

Planes. En el parque Samanes se ubicaría la nueva empresa. Este espacio sería el punto de partida. miguel canales

El presupuesto asignado a Parques EP es de 7,5 millones de dólares y, según el funcionario, no afectan el presupuesto planificado del Municipio.

¿Qué garantías hay que esta empresa pública funcione y mejore el desalentador panorama de diferentes espacios verdes? Zambrano dice que la garantía es el sello que está “imprimiendo” con el alcalde Aquiles Álvarez. “La lucha constante de las áreas verdes salta a la vista”, cuenta.

En tanto, hay residentes que tienen recelo frente al funcionamiento de una nueva empresa pública. Uno de ellos es Richard Maldonado, líder barrial de la ciudadela La Atarazana, en el norte de la ciudad, quien se lamenta de la realidad de otras empresas públicas que ya cuenta la ciudad, como el caso de Segura EP o de Tránsito.

“De qué vale tener la empresa pública si la inseguridad en Guayaquil sigue latente todos los días, los delincuentes se ríen y no hay un plan de seguridad municipal. A la ATM le quedó grande el tránsito en esta y la anterior administración, no se ve un cambio, el tráfico es un desastre, ¿para qué se creó la empresa pública de tránsito?”, cuestiona.

Con respecto a Parques EP, Maldonado espera que haya efectos favorables. “Visité el parque Samanes hace dos semanas y es un desastre, no se ve la mano de una administración. Los parques del norte si no están descuidados es porque hay una dirigencia, por lo que si se crea una empresa pública me imagino que debe comprometerse a que haya cambio a que estos sean atractivos”, acota el también titular de la preasociación de Barrios del Norte (Abanor).

La cifra 2.300 parques aproximadamente registra la actual dirección de Ambiente y Áreas Verdes.

Gabriela López, de la ciudadela Urdesa, desconoce qué funciones cumplirá la nueva empresa municipal y le genera inquietud cuál será el rol de la dirección de áreas verdes. “Al decir empresa pública de parques uno se imagina que entrarían todos los parques y su debido mantenimiento, ¿pero esa función no la tiene ya la dirección? No sé si se intervengan los cerros o cómo aprovechar los grandes, que están descuidados”, opina la ingeniera.

Ahora bien, en el documento subido al portal del Municipio junto al orden del día que fue aprobada la empresa se lee que entre los objetivos de Parques EP está que podrá construir y habilitar la infraestructura de las áreas sujetas a su administración, mantener, arrendar, desarrollar y aprovechar de forma sustentable la infraestructura y su equipamiento de los bienes y servicios. Además, realizar eventos, espectáculos públicos o privados, o implementar decisiones comerciales que permitan la venta de los productos y servicios que incluya la venta de alimentos, bebidas no alcohólicas y bebidas de moderación, y más.

Situación. Diferentes parques de la urbe presentan daños y abandono. La ciudadanía espera planes para recuperarlos. Miguel Canales

Samanes, el punto de partida con un plan en enero

La Empresa Pública de Parques tiene como punto de partida el parque Samanes, ubicado en el norte de Guayaquil. Luego de que el Gobierno Nacional entregó la competencia al Municipio, se conoce que hay un plan que iniciará en enero. Zambrano explica que el parque debe ser “sustentable” y asegura que ya se está identificando los puntos focales donde existen mayores problemas en cuanto a la inseguridad. Cabe recordar que en días anteriores el alcalde señaló que diferentes espacios del parque serán cedidos a empresas para su operación y mantenimiento. Además, en el área se prevé el proyecto del ‘Malecón 3000’. Si Parques EP estará al frente de dicha obra, el gerente indica que esta propuesta la dará a conocer Álvarez.

