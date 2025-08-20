Universidad Católica vs. Alianza Lima: cómo y dónde ver EN VIVO | Copa Sudamericana
Con la primera derrota en el torneo, la Chatoleí necesita remontar un 2-0 para avanzar a los cuartos de final
Universidad Católica y Alianza Lima definirán a unos de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El conjunto peruano llega con ventaja de 2-0, resultado obtenido en el duelo de ida en Lima, lo que obliga a los ecuatorianos a buscar la remontada para forzar penales o asegurar la clasificación directa.
El encuentro promete espectáculo ofensivo con dos figuras destacadas: Byron ‘Tigre’ Palacios, máximo goleador de la LigaPro con 16 tantos y referente de la Católica, frente a Hernán ‘El Pirata’ Barcos, histórico delantero de Alianza Lima, quien suplirá la baja de Paolo Guerrero.
Palacios contará con el apoyo de los panameños Azarías Londoño y José Fajardo, mientras que Alianza Lima confía en la experiencia de Barcos y en el buen momento de Alan Cantero, autor de goles decisivos en Sudamericana y Liga 1.
La derrota sufrida en Lima fue la primera de la Universidad Católica en la competición, luego de eliminar a Aucas en la fase previa y mantener el invicto en la fase de grupos.
El choque se perfila como un duelo intenso, con dos equipos decididos a imponer su estilo y buscar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
Esto debes saber para ver Universidad Católica vs. Alianza Lima
- Día: miércoles 20 de agosto
- Horarios: 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
- Dónde: Estadio Olímpico Atahualpa de Quito
- Canales de transmisión: DSports y DGo
Formaciones probables para el partido en el Atahualpa
Universidad Católica: Lara; Anangonó, Cangá, Medina, Romero; Clavijo, Moreno, Díaz; Alonso, Londoño y Palacios.
Alianza Lima: Vizcarra; Enrique, Garcés, Zambrano, Trauco; Gaibor, Peña, Quevedo; Castillo, Cantero y Barcos.
