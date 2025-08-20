Expreso
Universidad Católica
Universidad Católica recibe a Alianza Lima por el partido de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana.expreso

Universidad Católica vs. Alianza Lima: cómo y dónde ver EN VIVO | Copa Sudamericana

Con la primera derrota en el torneo, la Chatoleí necesita remontar un 2-0 para avanzar a los cuartos de final

  • Christopher Montalván

Universidad Católica y Alianza Lima definirán a unos de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. 

El conjunto peruano llega con ventaja de 2-0, resultado obtenido en el duelo de ida en Lima, lo que obliga a los ecuatorianos a buscar la remontada para forzar penales o asegurar la clasificación directa.

El encuentro promete espectáculo ofensivo con dos figuras destacadas: Byron ‘Tigre’ Palacios, máximo goleador de la LigaPro con 16 tantos y referente de la Católica, frente a Hernán ‘El Pirata’ Barcos, histórico delantero de Alianza Lima, quien suplirá la baja de Paolo Guerrero. 

Byron Palacios
Byron 'Tigre' Palacios, delantero de Universidad Católica.api

Palacios contará con el apoyo de los panameños Azarías Londoño y José Fajardo, mientras que Alianza Lima confía en la experiencia de Barcos y en el buen momento de Alan Cantero, autor de goles decisivos en Sudamericana y Liga 1.

La derrota sufrida en Lima fue la primera de la Universidad Católica en la competición, luego de eliminar a Aucas en la fase previa y mantener el invicto en la fase de grupos.

El choque se perfila como un duelo intenso, con dos equipos decididos a imponer su estilo y buscar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Esto debes saber para ver Universidad Católica vs. Alianza Lima

  • Día: miércoles 20 de agosto
  • Horarios: 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • Dónde: Estadio Olímpico Atahualpa de Quito
  • Canales de transmisión: DSports y DGo
Formaciones probables para el partido en el Atahualpa

Universidad Católica: Lara; Anangonó, Cangá, Medina, Romero; Clavijo, Moreno, Díaz; Alonso, Londoño y Palacios.

Alianza Lima: Vizcarra; Enrique, Garcés, Zambrano, Trauco; Gaibor, Peña, Quevedo; Castillo, Cantero y Barcos.

