Punta de Piedra exige que se explote su potencial histórico

Al desembarcar del rocoso muelle de Punta Piedra, es posible observar unos raros y pequeños objetos dispersos en toda la orilla. Son indicios balísticos que, por la erosión y el paso del tiempo, se han mimetizado con su entorno simulando ser una roca más.

La comuna está ubicada cerca del golfo de Guayaquil. Vive en la pobreza y abandonada por sus gobernantes, denunciado la ciudadanía. Sin embargo, con todas estas falencias, ellos cuentan con una herencia única y rica en historia, que también es reconocida por historiadores guayaquileños.

Los pocos visitantes que llegan al lugar se asombran cuando tocan tierra. “¿Por qué tantos casquetes de balas? ¿Serán de las bandas criminales que habitaron en el golfo?”, son algunas de las preguntan que se formulan.

Pedido La comunidad quisiera que estos atractivos sean explotados en turismo, para que así el Gobierno no deje de lado a la comuna.



Evidencia. No solo balas se encuentran en el punto, también reposan las bases de cañones que estuvieron más de 150 años plantados, indican historiadores. FREDDY RODRÍGUEZ

Y aunque la delincuencia sí ha llegado a la zona, aseveran los comuneros, estos restos no pertenecen a conflictos recientes, sino del siglo pasado.

Se trata de indicios balísticos que guardaba la milicia ecuatoriana durante la guerra de 1941 contra Perú, aseguran habitantes como Agapito Risco, de 50 años.

El también dirigente del sector recuerda que en la adolescencia, junto a otros vecinos hoy ya adultos, tiró al río Guayas municiones por orden de los militares. Ellos les habrían solicitado a los habitantes que recojan los perdigones y balas de cañón que guardaban en un almacén y los lancen al cuerpo de agua.

Ahora estos mismos casquetes, entre los que están aún intactos y los ya detonados, reposan en esta comuna. Pero también se observan las bases de cañones que fueron retirados en el mismo periodo que lanzaron los perdigones.

Todas las balas que botamos vuelven a diario a la orilla con el arrastre de las olas. Las más pesadas incluso las hemos tomado como peso en las redes de pesca.

Francisco Máxima, morador de la comuna



Además, hay una serie de objetos de varias culturas prehispánicas que, según el arqueólogo Javier Véliz Alvarado, residían en la zona antes de la época colonial. Pasaron los años y fueron encontrados bajo la tierra, como un tesoro.

“Estamos hablando de culturas que datan del Periodo de Desarrollo, del 500 a. C. al 500. d. C., antes de la llegada de los conquistadores españoles”, explica Véliz, quien está al tanto de que no fue hasta que el poblado comenzó a crecer en mayor medida, hace 30 años, que descubrieron vasijas y otros instrumentos enterrados que no pertenecían a la cultura de los conquistadores españoles.

Fragmentos de urnas funerarias, platillos, herramientas para cortar como hachas y otras para amasar alimentos, fueron algunos de los descubrimientos que pudo observar EXPRESO en un recorrido.

Al referirse a los fragmentos de vasijas y otros instrumentos hallados, Véliz comenta con seguridad que estos artículos pertenecieron a las culturas Jambelí, Guancavilca y Chonos, que fueron las principales poblaciones que habitaron esta zona estuarina.

Pocos guardan estos hallazgos como una reliquia, ya sea por la dificultad para recobrar las vasijas sin que se rompan o por el susto que muchos se llevaron al observar huesos.

Culturas. Según expertos, las herramientas y demás artículos encontrados por los comuneros pertenecerían a los asentamientos de las culturas Guancavilca, Chonos y Jambelí. FREDDY RODRÍGUEZ

Esto último le sucedió a Francisco Máxima, quien mientras construía su casa halló una vasija a unos dos o tres metros de profundidad y al intentar sacarla se rompió y se asombró por lo que vio. “Había huesos y en medio un anillo y no toqué más por miedo y seguí rellenando el piso. Ese anillo que tomé de recuerdo mi esposa se lo llevó... Sería ideal tener una especie de museo con todos estos hallazgos. Punta Piedra podría ser visible a través de la historia que aquí se encuentra, pero ni eso toman en cuenta (las autoridades)”, expresa.

En tanto, para el investigador Fernando Mancero, miembro de la Fundación Bienvenido Guayaquil y el Foro Río Guayas, Punta Piedra fue realmente un fortín en el siglo XIX y esos indicios de balas que uno halla en las orillas no datan solo de la guerra de 1941 contra Perú.

Sostiene que el fortín tuvo una destacada actuación en uno de los últimos ataques de piratas, como el del almirante Guillermo Brown, fundador de la Armada Argentina, que en ese entonces ya se independizó. “Brown llegó por órdenes de su gobierno en 1816 para atacar Guayaquil y promover la independencia de América al invadir colonias españolas, pero Guayaquil se defendió. Este fortín lleno de cañones defendió la ciudad… Aunque quedó destruido, logró alertar a las tropas ecuatorianas de la invasión”, reseña.

Es interesante, sí; pero de qué nos sirve tanta riqueza en historia si seguimos abandonados. Podríamos ser un atractivo para los turistas y los locales, pero ese no es el caso.

Agapito Risco, dirigente de la comuna



Pero además de este episodio, dice que el fortín estuvo presente, pero sin participaciones destacables, en la guerra de independencia de 1820 y en la invasión peruana de 1858 a 1860. Además, siguió activo en la época de Eloy Alfaro y en el combate naval de Jambelí de 1941.

Y es por esto que los pobladores alzan su voz a las autoridades para que la localidad sea explotada, no solo para mostrar la historia, que pocos conocen, sino para darle vida al sector.

“Nosotros ayudamos a limpiar la zona, quitar monte, lo que sea necesario, pero queremos volver a estar en el mapa. Y no como la comuna que pide auxilio, sino como la comuna llena de historia”, precisa Raquel Mite, otra moradora.

Ellos esperan además que expertos exploren el área, sin afectar sus viviendas, para conocer otros posibles hallazgos.

Pero Punta de Piedra es más que historia. Recorridos en lancha, visitas a la base de los cañones, andar por el cerro, entre otras, son las actividades que destacó la comunidad que podrían llevarse a cabo. Solamente falta decisión, coinciden.