Jaime Nebot les ve la cara de tontos a los ecuatorianos

Jaime Nebot es un buen expositor, habla articuladamente y en sus declaraciones hace gala de un afinado sentido de oratoria. El problema con Nebot, sin embargo, es que comparte algo con parte de la clase política del país, incluidos aquellos políticos que, a diferencia suya, son incapaces de hilvanar dos ideas: está convencido de que los ecuatorianos son unos estúpidos.

Solo alguien que asume que su audiencia está llena de tontos puede tener la temeridad de decir lo que dijo en su aparición de la noche del jueves 7 de marzo. Si había un motivo por el que se hacía urgente e imprescindible que el exalcalde de Guayaquil se pronuncie, era porque en la opinión pública existe la legítima duda de que él tenía pleno conocimiento de las perniciosas actividades de su operador Pablo Muentes en la Corte de Justicia del Guayas.

La exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, declaró que las presuntas gestiones del exasambleísta Pablo Muentes en la justicia eran un secreto a voces conocido por los líderes del Partido Social Cristiano.



Pero Nebot habló de muchas cosas, menos de las que realmente tenía que haber hablado. En un video que dura 5 minutos y 45 segundos, apenas invirtió uno y medio para referirse a Muentes, que es la esencia misma del escándalo. Sin embargo, sobre Muentes lo único que dijo fue una serie de lugares comunes que debería abochornar a cualquiera que se atreva a decirlos: por ejemplo, que nadie está por encima de la ley o que todo acusado tiene que defenderse, así como que todo fiscal debe formular su acusación.

En otras palabras, aseguró algo que no hay que ni siquiera mencionar: son principios universales sobre la justicia, y cuando alguien se jacta de practicarlos es muy probablemente porque no se lo cree ni él mismo. El pobre y apocado espacio que le dedicó a su amigo Muentes cerró con esta afirmación: “Sí tenemos palabra”, refiriéndose a que su bancada no censurará a la fiscal Diana Salazar. No reveló, en todo caso, las razones por las que no lo harían. Hasta ahí su explicación sobre Muentes.

La segunda parte del video llegó con un poquito más de brío y dedicación. Algo así como un andante moderato en una pieza musical. Ahí, en cambio, entró al terreno de lo encriptado: habló de calumniadores que, dijo, son “ajenos al PSC”, pero no dio nombres y peor aún pistas concretas para adivinar de quién demonios hablaba. Según el exalcalde de Guayaquil, existe un “grupillo” de políticos frustrados, de personas inmorales que usan su dinero para crear una cortina de humo para ocultar sus presuntos delitos.

El exasambleísta Pablo Muentes durante su detención para la audiencia de formulación de cargos.

¿Algo más críptico que eso? Difícil, aunque muchos podrían pensar que estaba hablando del expresidente Guillermo Lasso y sus colaboradores. ¿Por qué mencionar a Lasso si no ha tenido nada que ver con el tema de Purga? ¿Qué tiene que ver el expresidente? “Es fácil saber quiénes son, pero no los mencionaremos”, soltó. Y si es fácil saber quiénes son, ¿por qué no los nombró?

En la misma lógica del lenguaje encriptado, Nebot atacó luego a lo que llamó una minoría inmoral y cobarde. Una minoría a la que calificó de podrida y a la que, sostuvo, le ha llegado la hora de que se la elimine. ¿No habría sido bueno eliminarla antes? Cuando en este tipo de presentaciones no se precisan identidades, el discurso se limita a recursos oratorios vacíos e inútiles. ¿A qué lacra hay que acabar? Si no hay siquiera pistas para saber quién es esa lacra, ¿cómo la sociedad puede entender a quién hay que combatir?

Desde el minuto 3:55 empezó a hablar de sí mismo. Que no persigue a nadie, que no ejerce la abogacía desde hace muchos años (¿alguna vez lo hizo?) y que por eso no necesita manipular jueces, dijo. También aseguró que él vive de su negocio de bienes raíces y de asesorías empresariales (sería fascinante saber a qué empresas ha asesorado).

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, negó este 6 de marzo de 2024 que él haya sido advertido de las presuntas gestiones que su exlegislador Pablo Muentes hacía en la justicia de Guayas.



En resumen, que a él no lo pueden acusar de utilizar a la Corte de Guayas para su beneficio. Hay que creer que los ecuatorianos son verdaderamente tontos para hacer una afirmación así, cuando lo que está en disputa y hacía necesaria su intervención es su relación con Muentes y el nivel de conocimiento que tenía de sus sucias operaciones en el sistema judicial. Si no lo hizo, es de temer que sí sabía y que estaba plenamente involucrado con ellas.

Nebot está en el centro de la tormenta porque es muy difícil que no haya sabido nada sobre las actividades de Muentes, cuando estas eran conocidas desde hace años por políticos, periodistas y abogados. Si era un secreto a gritos que Muentes era el operador en el sistema de justicia del Guayas y que era obvio que precisamente por eso ganó un demencial juicio al Banco del Pacífico en el que pasó de deber 300.000 dólares a que se le pague 3’900.000 dólares.

¿Cómo es posible que este adalid de la ética y la moral (así se presentó en el video) no se haya pronunciado a su debido tiempo? Pero no, el exalcalde se quedó en los bobos lugares comunes sobre la justicia y no aportó ni una sola línea sobre lo que en realidad interesaba. Si iba a salir a decir lo que dijo, mejor era que se quede callado.

La intervención del jueves revela que Jaime Nebot no tiene argumentos ni credibilidad para seguir sosteniendo que Muentes era un avezado político que actuaba por sí solo, sin la asistencia de un factor de poder político como es él. De ser cierto que nada sabía, entonces lo habría dicho.

