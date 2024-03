Jaime Nebot sobre el caso Purga: "No necesito manipular la justicia"

La noche de este jueves 7 de marzo de 2024, el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot Saadi se dirigió a través de un video publicado en sus diversas redes sociales a los ecuatorianos, allí abordó aspectos relevantes del caso Purga, en el que está involucrado el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes.

"Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos y no por los ajenos. Dentro del debido proceso, corresponde a la Fiscalía probar sus acusaciones, a los acusados ejercer su derecho a la defensa y a los jueces emitir sentencias conforme a la ley", declaró Nebot.

El exalcalde aseguró que quienes conforman el Partido Social Cristiano (PSC) respetan la independencia de las funciones del Estado y no intentan interferir en su ejercicio. En ese sentido, enfatizó que no apoyarán la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, responsable de presentar pruebas en el caso Purga.

Nebot señaló la presencia de "calumniadores que se aprovechan de una situación ajena al PSC" para, según él, difundir información inapropiada con el objetivo de perjudicar al partido y a cada uno de sus miembros. El exalcalde de la ciudad portuaria afirmó que tales "calumnias" provienen de "un grupillo de personajes frustrados" que, en el pasado, no cumplieron con las responsabilidades hacia el pueblo ecuatoriano.

Además, los calificó de "inmorales" y mencionó que, mediante 'trolls', buscan crear una cortina de humo para desviar la atención de las investigaciones en las que están involucrados por presuntos delitos. Aseguró que, aunque es fácil identificar a estos individuos, no los mencionaría, respetando así la confidencialidad de las investigaciones.

Sin embargo, podría estar refiriéndose a Mayra Salazar, quien, según las investigaciones de la Fiscalía en el caso Purga, no solo manipulaba la justicia a favor de sus clientes, sino que también dirigía un 'troll center' en beneficio propio y de personas como el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes y el condenado por corrupción hospitalaria, Daniel Salcedo.

Estas publicaciones se llevaron a cabo desde una cuenta administrada por Salazar bajo el usuario @JenPPP, según la Fiscalía General del Estado. En dicho perfil, se difundieron videos acusando a la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de llevar a cabo movimientos irregulares durante los últimos días de su gestión: "Deja de mentir, Cynthia Viteri. Váyase bien".

"En esa minoría podrida no hay exclusividad, pero sí un denominador común: la corrupción", expresó Nebot, quien además aseguró que los tentáculos de la corrupción se han infiltrado en ciertos funcionarios del Estado, políticos, empresarios, profesionales y en quienes se prestan para formar parte de este entramado que ha afectado a las más altas esferas políticas y judiciales ecuatorianas.

"No necesito manipular la justicia. No hay juez ni fiscal que pueda afirmar lo contrario", aseguró el exalcalde de Guayaquil, haciendo referencia a su trayectoria como abogado y sus actividades privadas. "Hace décadas que no ejerzo como abogado (...) Nadie me persigue judicialmente y yo tampoco persigo a nadie. Trabajo en mis actividades particulares con éxito desde que tenía 18 años", añadió.

