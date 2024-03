Caso Purga: Fabiola Gallardo probó a Muentes su lealtad en la elección de la Corte

Era el 7 de diciembre de 2023. La campaña para presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas estaba en plena efervescencia.

Fabiola Gallardo Ramia, que estaba a punto de entregar su cargo, se enfrentaba a una encrucijada: ¿a quién daría su apoyo? Entre los candidatos estaban Hugo González Alarcón, Rocío Córdova Herrera, Mauricio Suárez y Joselito Romero.

A su comunicadora Mayra Salazar le escribió a través de la aplicación Signal para desahogar sus inquietudes. “Oiga, ya Johann le fue con el chisme que no voy a votar por Hugo”, refiriéndose al “amigo” que le había llamado para consultar sobre sus lealtades. “Entonces le dije que si él apoya a Hugo yo también lo apoyaré”. “Yo solo a Johann le había dicho que iba a anular mi voto”.

El “amigo” al que Gallardo evitó referirse por su nombre no es otro que Pablo Muentes Alarcón, exasambleísta del Partido Social Cristiano, según reveló la Fiscalía en el caso Purga.

En su papel de consejera, Mayra Salazar le respondió a la presidenta: “Ya de frente dígale que está con Hugo y le toca salir más con él”. A lo que Gallardo le comentó que le dirá a Muentes que ella apoya a Hugo, “aunque Hugo es traicionero”.

Para Muentes, el conseguir la presidencia de la Corte Provincial era fundamental en su afán de seguir controlando la justicia. Según la investigación, con Gallardo como “amiga”, Muentes logró beneficios personales como la adjudicación de tierras ajenas o el veredicto de que el Banco del Pacífico debía pagarle casi 4 millones de dólares.

Pero el control de la justicia iba más allá del provecho personal. La Fiscalía ha señalado que el rol de Gallardo era clave porque ejerció influencia sobre otros jueces y funcionarios, evitó que sean destituidos y los reintegró a sus cargos para que con sus fallos estuvieran al servicio de organizaciones criminales como la Daniel Salcedo.

El interés de Muentes en su candidato hizo que se involucrara en ínfimos detalles de la campaña de Hugo González, en la cual Mayra Salazar tuvo el papel de directora.

“Ya la campaña arrancó, de aquí en adelante todos los misiles apuntándolo a él porque los otros no valen nada. Hay que pensar, ya hay que mandar. Yo no sé si mañana viernes ver cuánta gente hay para mandar un poco de sánduches de chancho. Lo voy a mandar sin funditas del Sanduchón, para que no me relacionen” (sic). Así, con los productos de la empresa de su familia y otras ofertas de campaña, Muentes logró la presidencia para González. Y el 11 de enero de 2024, Gallardo le tomó el juramento a Hugo González de trabajar por la justicia.

Purga. Gallardo, Muentes, los jueces Johan Marfetán Medina, Henry Taylor, Alberto Lino Tumbaco, Reinaldo Cevallos y otras cinco personas son procesadas.

