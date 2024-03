Arriba las mujeres, menos una

Como el viernes no trabajan (salvo en caso de emergencia nacional y vía Zoom, porque el chiringuito se cierra el jueves a primeras horas de la tarde), los asambleístas adelantaron el Día de la Mujer para el 7 de marzo. En este anacrónico salón de atildados caballeros donde el estado civil de las damas determina aún, como antaño, la forma en que deben ser tratadas (“señorita vicepresidenta”, “señora asambleísta”, diferencia el presidente Henry Kronfle y uno se pregunta si ha metido las narices en sus cédulas de identidad), semejante conmemoración no podía ser sino un espectáculo. Uno con “exaltación” poética incluida (en verso clásico con métrica y rima) y tributo retórico a todas las mujeres de la patria. Bueno, a todas menos una: la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

De nada le sirvió al asambleísta de Construye Paúl Buestán invocar la fecha clásica para justificar una resolución de apoyo a la fiscal por su trabajo contra la corrupción judicial y política que tan de cerca golpea a algunos miembros de esta Asamblea. Su propuesta de cambio del orden del día para tratar ese tema recibió apenas 62 de los 70 votos necesarios: se estrelló contra la negativa unánime del correísmo y una conjunción de factores, entre los cuales cabe señalar la ya proverbial torpeza y falta de oportunidad política de Construye y la no menos típica ambigüedad de la bancada nebotista. Ambos partidos comparten la responsabilidad de la derrota: 16 de sus asambleístas (ocho por cada uno) estuvieron ausentes, incluyendo Kronfle, que luego lo lamentaría (“me da mucha pena que no haya habido los votos”, dijo), pero se justificaría con una coartada: por tratarse del Día de la Mujer, él había encargado la presidencia a la señorita (la correísta) Viviana Veloz.

Esto ocurrió en la sesión de las ocho y media de la mañana, convocada para la formalidad protocolaria de la entrega de condecoraciones a mujeres destacadas. Hubo otra a las diez y media, para tratar temas legislativos regulares, que contó con una asistencia más nutrida, como era de esperarse, incluyendo a los ausentes de la sesión previa. Como si quisiera dejar sentada su falta de perspicacia, la bancada de Construye propuso aquí otro cambio del orden del día, esta vez sobre un tema de la más alta importancia: declarar el 12 de abril como el día nacional de las “personas con extremidades diferentes”. El eufemismo políticamente correcto impide establecer si entre las “personas con extremidades diferentes” se cuentan las que carecen de alguna de ellas, cuestión determinante sobre la que nadie se atrevió a hacer preguntas. Sin embargo, no deja de ser esta una causa encomiable que recibió, a diferencia de la propuesta de apoyo a Diana Salazar, el respaldo unánime del Pleno. Quizá si la fiscal se rompiera un brazo correría con mejor suerte en esta casa.

Concluida la jornada, y ya preparándose los asambleístas para partir hacia su fin de semana largo, que en la mayoría de los casos se extiende de jueves a martes, el presidente Henry Kronfle improvisó una rueda de prensa en el vestíbulo. Ahí ofreció a la fiscal el apoyo que no fue capaz de concretar con su voto horas antes en el Pleno y pronosticó que no habrá votos para censurarla en el juicio político para cuya aprobación sí dio su respaldo. En cuanto al exasambleísta Pablo Muentes, cabecilla de la trama de corrupción denunciada por la Fiscalía, quien hasta hace poco tiempo se movía con él y con quien compartió un evento en el mismísimo Palacio de Carondelet en diciembre pasado, dijo Kronfle que no tenía nada que ver con su partido: “No politicemos las cosas, esto es un tema individual”. Anunció que está dispuesto a apoyar la conformación de una comisión parlamentaria que investigue “absolutamente todos los delitos”, que son muchos y muy gruesos. “Hay que colaborar con cualquier delito de cualquier tipo, venga de donde venga”, dijo, en el que probablemente sea el lapsus más significativo de su vida.

8 de marzo entre gallos

“Sírvase invitar el ingreso de las señoritas y señoras que van a ser condecoradas”. Así, la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, señorita también ella, daba inicio a la ceremonia protocolar de homenaje a distintas organizaciones y activistas que representan el mapa de las relaciones públicas de las asambleístas de los distintos bloques. También hubo inauguración de un monumento simbólico.