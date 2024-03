Caso Purga: Daniel Salcedo reveló las tarifas en la Corte del Guayas

En la Corte Provincial de Guayas todo tenía su precio. Un valor se daba por manipular el sorteo de causas, otro por cambiar a un juez, una era suma por no instalar la audiencia y otro, el valor por un fallo favorable.

Judicatura analiza el caso Purga; hay emergencia de jueces en Guayas Leer más

El caso Purga disecciona el accionar delictivo al interior de la Corte. Para la Fiscalía, una evidencia está en las conversaciones entre Daniel Salcedo y Mayra Salazar, mantenidas a través de la aplicación Zangi, en donde intentaron disimular sus nombres bajo los usuarios ‘Bello’ y ‘Así es mejor’.

El 24 de abril de 2023, Daniel Salcedo le escribe a Mayra Salazar, quien entonces era la relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas.

La conversación comenzó con la pregunta de que si ella “se lleva” con el juez Henry Morán. A lo que respondió: “Morán es amigo. Pero que salga no sé. Se lo puede poner al cel. Eso sí”. “Es que mejor es en persona, mi bella, él tiene mi causa y la de Noé”, respondió Salcedo, hoy preso por el caso Metástasis, pero que en abril de 2023 tenía juicios por la trama de corrupción en la venta de insumos médicos en pandemia.

En abril y mayo de 2023, Salcedo trató de contactar a los jueces que llevaban sus procesos penales y los de su hermano Noé a través de Salazar, “la amiga” y “Dalo”. La Policía Nacional, mediante una pericia de análisis de las conversaciones, ha establecido que esos personajes son Fabiola Gallardo, expresidente de la Corte del Guayas, y Dalo Bucaram.

El 12 de mayo de 2023, según los chats, Salcedo compartió con Salazar su preocupación por los cambios en el Consejo de la Judicatura del Guayas y la Corte. “Y ahora bella, cómo arreglamos con los J (jueces). ¿Para junio ya se sabe si mis J se van o se quedan o se mantienen?”. A lo que la comunicadora contestó: “Dalo me dijo que para reunirnos los tres”.

El 19 de mayo, Salcedo vuelve a tomar el tema de los magistrados y empieza a hablar de las tarifas. Salazar le dice que ya ha hablado con Morán, pero que otras personas también le han contado y que él ha pedido un millón. Salcedo le responde que es imposible pagar esa cantidad, ya que él salió en libertad pagando solo 80 mil dólares.

Caso Purga: Tres cabecillas para usar la justicia a su favor y del narco Leer más

La funcionaria le advierte que alguien se está tomando su nombre para hablar con Morán o que quizás fue Dalo. Le pide que le diga a Dalo que no hable con nadie más, porque los jueces no quieren que se haga bomba y que únicamente se encargue de hablar con “Carmen” si quiere salir con los tres jueces favorables, sino se iría con solo dos (en el tribunal penal).

El valor de las tarifas en la Corte se revela con más claridad en los chats del 11 y 12 de julio de 2023. Salazar comienza con una explicación de que el juez “Guillermo” ya ha dicho que no quiere entrar en el negocio. “No porque no se pueda, pero no quiere estar en boca de nadie por el personaje, o sea usted. Sabe que eso va a ser pito”.

(También puede leer: Leandro Norero tenía un listado de jueces ‘suicidas’ en Guayas)

Para tranquilizarlo, la comunicadora le dice que el mismo juez Guillermo ha propuesto dos caminos: el primero es sacar a Morán y que regrese Carlos González y, “la otra opción es que Guillermo se salga y que se hable con Poveda (José Daniel Poveda Araus), que también regresó (a la Corte) y que está arreglando los sorteos con Xavier Muñoz”. Ella le dice que para lograr que Poveda sea el juez “hay que amarrar ese sorteo” y días después dicen que su expediente finalmente quedó en manos de Henry Taylor, Víctor Vacca y José Poveda Araus.

Pero antes de definir con qué jueces pueden “hacer la negociación”, Salcedo le pide de favor que hable para que la audiencia de su hermano, programada para 17 de julio de 2023, se suspenda. “¿Cuánto hay para eso”, pregunta Salazar.

Chats revelan estrecha relación entre Daniel Salcedo y Mayra Salazar Leer más

Él contesta que solo 1.000 dólares, porque la vez pasada pagaron eso y que ya es la tercera vez que logran suspender la audiencia. Le revela que para el fallo favorable tiene 40 mil dólares, que serán pagados entre su mamá y él. Salazar le cuenta que “la amiga” ya habló con Taylor y con Vacca y que de los tres jueces, el que no se va a conectar es Taylor, hoy procesado por el caso Purga.

En el portal web de la Función Judicial consta que en el proceso 09281-2020-02458 se debía realizar una audiencia el 17 de julio de 2023, pero esta no se dio. La razón: “No se encontraba el tribunal conformado, por existir permiso del Dr. José Poveda Araus y no había encargo por ausencia, y el Dr. Henry Taylor se encontraba en una mesa de trabajo convocada por la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas”, que entonces era manejada por Fabiola Gallardo, hoy presa.

(También puede leer: Salcedo contó a Norero las comodidades de la Cárcel N° 4)

Varios jueces han favorecido a intereses particulares e incluso al narcotráfico Diana Salazar,

Fiscal General del Estado

Contraste. Este Diario envió correos a los jueces nombrados, pero no respondieron hasta el cierre de esta edición y se buscó sin resultado a Dalo Bucaram.