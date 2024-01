Norero tenía un listado de jueces ‘suicidas’ en Guayas

Los ‘buenos chicos’ de la mafia tienen como regla fundamental hacer lo que sea para evitar que se castigue a sus criminales.

En Ecuador, estos ‘buenos chicos’, a los que el narcotraficante Leandro Norero llamaba “los nuestros”, o más descarnadamente “las ratas”, son una red de jueces corruptos.

A la luz de los chats revelados por la fiscal Diana Salazar, los operadores de justicia del Guayas constituyen uno de sus brazos más numerosos al servicio de su impunidad.

Se trata de magistrados de primer nivel y de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cuyas identidades aún no son hechas públicas por las autoridades. Quienes sí dieron pistas sobre ellos fue el propio Norero y un interlocutor denominado Argo, que sería un abogado.

En un chat del 14 de septiembre de 2022, alias Argo indica a Norero que deben buscar un nuevo juez porque RG, identificado por la Fiscalía como Richard Gaibor, se quedará solo unas pocas semanas en el cargo. Lea además: "Este lunes Fiscalía convocó a ocho policías a dar versión en el caso Metástasis"

“Ojalá toque un man pepa, un Lino”, dice el abogado. A lo que Norero le ordena que “haga es movimiento ahí” para que metan a Lino a sus causas. Pero el abogado le responde que también podrían contar con otros chicos. Y da nombres: “Valarezo, González Abad, Cuellar, Morán también pega”. Norero le cuenta que Cuellar grabó a RG, pero no dan más detalles sobre de qué se trata esa filmación.

La falta de integridad de estos jueces queda de manifiesto en un chat del 13 de septiembre de 2022. El contexto es una audiencia de habeas corpus. Norero indica que ha pagado a cada juez 80 (80.000 dólares) por la libertad de su esposa Lina Romero y 70 (70.000 dólares) por su hermana. Pero Argo le revela que “CV” no lo apoyará.

Ese mismo 13 de septiembre, Norero se molesta con su otro abogado, Helive Angulo, porque CV se echó para atrás, porque -dice- ya ha pagado y no está pidiendo favores. Revela que el contacto es con el hijo de esa jueza. “Carmen si no da el voto, que me devuelva mi plata”.

El narcotraficante dice que va a “rajar” al hijo de la jueza “para que aprenda a no meterse a jugar con mi familia”. Y su abogado le comenta: “Le quité el dinero al hijo”.

EXPRESO buscó la versión de la jueza Carmen Vásquez, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

En otros chats con Helive Angulo, Norero le indica que tienen un “j” llamado “Puma”, quien sí se va a “jugar” por él en el habeas corpus de su mujer. Dice que el pago es con el hijo.

Más adelante, en otras conversaciones, hablan de otros magistrados: “Jorgito, Daniel, Arteaga, la Momia (Ronald Guerrero), Coello y Tamayo”. De este último Norero dice que “es una ratota de alcantarilla”.

El detalle

Proceso. El caso Metástasis es un proceso por delincuencia organizada que incluye a jueces, fiscales, policías, abogados, etc.

Los protagonistas

En Guayas

Entre las 38 personas que están procesadas por el caso Metástasis, la Fiscalía incluyó a cuatro jueces de Guayas: Ronald Guerrero Cruz, exjuez de Garantías Penales; Richard Gaibor, exjuez de la Corte del Guayas; Johann Marfetán, juez de la Corte del Guayas; y Glenda Ortega, jueza de Samborondón.

Tres provincias

Según la Fiscalía, el narcotraficante tejió otra red en tres provincias. Los jueces investigados son Santiago Zumba Santamaría y José Luis Segovia, de la Corte Provincial de Cotopaxi; Emerson Curipallo, de Santo Domingo; Ángel Lindao, de la Corte Provincial de Santo Domingo; y Carlos Zambrano, de la Corte de Manabí.

Nacional

El único procesado es Wilman Terán, exjuez de la Sala de la Niñez y la Familia de la Corte Nacional. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar ha mencionado los nombres de los jueces Byron Guillén y Luis Rivera. Ellos no están procesados y tampoco son parte de la investigación, por ahora.

