Guayaquileños exigen sanciones por contaminar y poner en peligro a la fauna

Aseguran que limpiar un parque no es suficiente si es que no hay responsabilidad ciudadana. El Salado, uno de los afectados

Hace apenas unos días, como ya ha pasado en ocasiones anteriores, la ciudadanía ha denunciado vía X que los espacios públicos de Guayaquil, sobre todo los parques, están lleno de desechos o en estado deplorable. Días atrás, la queja apuntó a los desechos hallados en el Parque Lineal, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de la ciudad. Tras esa denuncia, según informó este 24 de junio la Alcaldía de Guayaquil, la Empresa Pública de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos

(Parques EP) coordinó con Urvaseo la limpieza del lugar. Sin embargo, esa acción no evitó que los reclamos se mantengan. Y es que, como alega la ciudadanía, son más espacios los que se encuentran en ese estado, incluidos los espacios que colindan con el estero Salado o este mismo ecosistema.

En torno al Parque Lineal, el comunicado detalló que funcionarios municipales encontraron botellas, tarrinas, cubiertos y demás desperdicios que, en lugar de ser depositados en los tachos de basura que están en el sitio, habían sido esparcidos en el sector, "dañando la estética y echando a perder el trabajo de mantenimiento que da el Municipio". Que también hallaron recipientes plásticos donde los vecinos colocan alimentos para los gatos que viven en el parque, informó el documento.

"Todos estos elementos, con el viento, terminan regados en las áreas verdes o en el estero Salado, afectando a la fauna y flora. Los trabajadores recogieron la basura y gracias a esta acción, el parque quedó totalmente limpio. La estructura municipal cumple con sus deberes de realizar limpiezas periódicas, pero esto es insuficiente sin la colaboración de la comunidad a mantenerlo limpio. Para esto es importante cumplir con los horarios de recolección de basura y colocar los desperdicios en los lugares destinados", se leyó en la publicación, colgada también en la cuenta oficial del alcalde Aquiles Álvarez.

Sin embargo esta acción, no solo que es insuficiente, sino que dio cabida a que los guayaquileños denuncien que en el mismo estado o peor se encuentran otros sitios como el mismo Parque Samanes, el Parque Lineal de la Kennedy; las zonas aledañas a la Bahía y el ramal del estero Salado, ubicado junto a la entrada de Universidad de Guayaquil, del lado del parque Rodolfo Baquerizo.

"Señor alcalde Aquiles Álvarez, así luce el ramal del estero Salado junto a la entrada de la Universidad Guayaquil, del lado del parque Rodolfo Baquerizo. Las garzas conviven con la basura y desechos plásticos lanzados por malos ciudadanos que deberían ser multados. ¿Para cuándo las sanciones por contaminar el ambiente y poner en peligro a la fauna de ese medio?", cuestionó la ciudadana Rocío Santibañez.

La ciudadana, que hizo público su reclamo en X, acompañó su queja de imágenes en las que se puede ver al estero con basura flotando en sus aguas.

Obvio que todo está mal si nunca el Municipio limpia. El parque Centenario está por el mismo camino, todas las áreas verdes de la ciudad hoy son malezas, y son tan sinvergüenzas que publican un spot informando que la ciudad está mejor con obras realizadas en la administración de Nebot. @MaEugeniaGmez, usuaria de X

"Es inconcebible que esto siga pasando en Guayaquil. Hoy parece que hemos vuelto al Guayaquil del pasado: sucio. Hay desechos en todos lados, la ciudad incluso huele mal. Si la gente no entiende, si la gente no quiere a la ciudad, entonces múltenla, pero con penalidades que les duelan. Es horrible ver como la gente ensucia al Puerto Principal y nadie hace nada. Que ahora se haya limpiado al Parque Lineal de la Carlos Julio Arosemena es bueno y necesario, pero eso no evitará que en una semana todo vuelva a estar igual", sentenció Daniel Arce, habitante de la Kennedy.

Alonso Arango, vía X, coincidió con esta sugerencia y exhortó al Municipio a que incorpore una estrategia pedagógica ambiental con correctivos de las malas prácticas en el manejo de las basuras, debido a hábitos culturales y a un mal diseño de recolección y de sanciones. "Es tan normal este comportamiento que el dueño de los establecimientos (o de quienes viven cerca de las zonas insalubres) lo admite", sentenció.

Que mientras no se multe a nadie, los malos ciudadanos seguirán haciendo lo mismo. Un comunicado en X no sirve absolutamente de nada, señor Alcalde", fue el comentario que la Guayaquilsinleyes @Guayaquilsinle2 publicó.

Cámaras con multas, servicio comunitario de al menos tres meses, además de penalidades de miles de dólares, campañas de concientización y la colocación de tachos en todos los barrios y zonas aledaños a los parques, escuelas y puntos turísticos, constan entre las recomendaciones que hacen los guayaquileños para frenar esta problemática.

"Llegó la hora de poner mano dura. Las penalidades blandan están dañando y matando a la ciudad. No hay vereda limpia en Guayaquil. La autoridad no se da cuenta aún que de no actuar ahora, los animales así como nuestras plantas estarán riesgo. Urge sancionar ya, no mañana. Mañana será ya tarde", sentenció Silva Cajamarca, residente de la quinta etapa de la Alborada; que pone como ejemplo el estado en el que, tras cada lluvia, quedan los canales de aguas lluvias de la ciudad.

El canal 37 de Las Orquídeas ha sido solo este año intervenido 4 veces. Todas ha tenido basura en cantidades enormes. Cortería

"El de Las Orquídeas ha sido una vergüenza en repetidas ocasiones este año. ¿Eso acaso no refleja lo mal y puerca que está la ciudad?", agregó.

