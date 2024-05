A diario se recolectan 5.491 toneladas de desechos en Guayaquil

Aunque son toneladas de basura las que se recogen en Guayaquil a diario, según reporta la Alcaldía, para la ciudadanía aún hay zonas insalubres o donde la basura daña la imagen de los entornos, como pasa en el centro de la ciudad, cerca de la zona de la Bahía; o los canales de aguas lluvias del norte, denuncian.

"Circular cerca de la Bahía en las noches es deprimente. No solo porque está oscuro o no hay vida, sino porque se ven decenas de fundas y papeles sobre las calles, lo que da la impresión de que el Puerto Principal no es limpio, como defienden las autoridades", advierte Sandra Llerena, quien habita en la ciudadela Ferroviaria y diariamente cruza esa zona para llegar a su hogar.

"Rara vez veo campañas de peso que inciten a la ciudadanía a no arrojar desechos en la vía pública, que es lo que a diario vemos. A mi me apena que estos temas no se aborden en casa, que es el primer sitio donde se imparte educación y valores. Es lamentable. Sin embargo y en vista a la falta de conciencia que hay por parte de las familias, sí urge que las autoridades pongan sobre la mesa esta problemática que podría cambiar la imagen de Guayaquil", alegó.

Durante la conferencia, las autoridades municipales dieron a conocer la situación que atraviesa el cantón en torno a la recolección de desechos. Cortería

El pasado 17 de mayo, precisamente cuando se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje, el Municipio de Guayaquil organizó un encuentro-foro para la sensibilización del correcto manejo de desechos sólidos en la ciudad; que es precisamente lo que, a juicio de Llerena, hace falta.

Durante la actividad, que se desarrolló en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) y congregó a más de 250 jóvenes, se hizo un análisis de la situación del cantón. De acuerdo con los representantes de la Dirección de Aseo Cantonal y Mercados (DACMSE), se recolectan diariamente 5.491,07 toneladas de desechos cada día. El 70 % generado en casas.

Basura. Desechos plásticos se evidencian en el manglar prácticamente a diario. No bastan los trabajos de recolección. ARCHIVO

Que ese material es trasladado hasta el relleno sanitario que, en lo últimos 20 años, ha almacenado bajo tierra 33 millones de desechos no peligrosos, indicó; haciendo hincapié en que como parte de la gestión ambiental, el sistema de captura y quema de biogás ha logrado reducir en 191.749 toneladas de CO2, lo que se traduce en una menor emisión de gases de efecto invernadero.

Pero para la ciudadanía, que se ejecute este trabajo, "por más que sean toneladas de toneladas de desechos los que se retiran a diario", no es suficiente.

"El estero Salado está sucio, el río está sucio. Las calles de los barrios están insalubres, los soportales del centro asimismo huelen mal y tienen basura acumulada, tanto o más que los pasos peatonales, por lo que es indispensable fortalecer la estrategia. No digo que no se recoja, eso está más que bien. Pero creo que ayudarían las sanciones pero elevadas. A quien lanza basura desde el carro o deja las fundas de desechos fuera de los horarios permitidos se les debería 'golpear' el bolsillo. Un llamado de atención, una mínima sanción no genera cambio. La empresa privada, por otro lado, debería ayudar. ¿De qué manera? No ensuciando más los ramales. Sabemos todos, puesto que ha sido denunciado, que las aguas negras de muchas empresas van a parar también al Salado y esa es otra forma de contaminar. Quizás la más peligrosa", pensó la ciudadana de Urdesa, Mireya Flores; quien ha pensado en repetidas ocasiones irse del barrio que la ha acogido hace 3 décadas por los malos olores que emana el entorno.

Para los guayaquileños es necesario que ya desde los hogares los ciudadanos separen los desechos. Que eso podría evitar, por ejemplo, que los recicladores abran las fundas de par en par dejando todo regado sobre las vías o las aceras, argumentan. "Todos podemos aportar un granito de arena desde nuestros espacios. Todo depende de la voluntad", pensó Adriana Marco, habitante de la Alborada.

