El Estero Salado es intervenido después de viralizarse su mal estado

Un estero en el olvido. La comunidad de Miraflores y Urdesa, al norte de Guayaquil, denuncian a través de redes, y quejas que también ha llegado a EXPRESO, por el nulo cuidado del Estero Salado. Que las botellas, fundas y tarrinas se ven más que la misma flora del afluente, dice la ciudadanía.

El control militar, desapercibido en el estado de excepción, vigente en La Libertad Leer más

“Basura en las ramas, en el agua, donde sea. Nadie viene a limpiar, y todo lo que dicen que hace parece que queda en eso, solo decir, porque no se ve ningún cambio. Para colmo, no es solo la suciedad, es la pestilencia, es horrible, vivir cerca del estero no es una dicha, es una desdicha”, denuncia Ernesto Rivadeneira, residente de Miraflores.

El resto de la comunidad también reclama que la intervención Municipal es deficiente, alegando que los han dejado en el olvido. Sin embargo, la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (Dacmse), asegura que a diario se despliega cuadrillas de 7 trabajadores que prestan servicios de limpieza para llevar a cabo la limpieza del afluente, en especial en esta zona, debido a que el ramal acumula demasiada basura arrastrada por el aguaje.

Lea también: Aquiles Álvarez: "Todos nos ahogamos (de calor), mucha palmera"

La limpieza del Estero Salado se la realiza: lunes, miércoles y viernes. Agradecemos su reporte y así mismo pedimos su ayuda para que se haga eco sobre la importancia de la corresponsabilidad ciudadanía.#AlcaldíaResponde#MunicipioDeGuayaquil @aquilesalvarez pic.twitter.com/htm9vfTNDm — Alcaldía Responde (@GyeResponde) April 9, 2024

De acuerdo al ente, la cantidad promedio de sacos recogido es de 150, pero cuando hay aguaje esta cantidad sube hasta los 300 sacos, se duplica el número, lo que se traduce a media tonelada de desechos recogidos, asevera Dacmse.

La comunidad atribuye todo esto a la falta de sanciones fuertes y poca limpieza en las redes de alcantarillado. “Si, es corresponsabilidad ciudadana. Pero está de que hagan un recorrido de cabo a rabo para verificar de dónde surge tanta basura”, propone Carlos Silva.

Asimismo, el ciudadano Ramón González concuerda e indica que lo ideal sería buscar de donde viene la basura, para emitir las multas pertinentes, sean a empresas o personas naturales, “no podemos permitir que siga muriendo el estero”, dice.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin restricciones? SUSCRÍBETE AQUÍ