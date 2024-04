Aquiles Álvarez: "Todos nos ahogamos (de calor), mucha palmera"

Guayaquil ha estado más caliente durante las últimas semanas debido a altas temperaturas. Y diferentes comentarios se han generado por parte de la ciudadanía, cuya mayoría reclama más sombra.

El martes 9 de octubre fue otro día de intenso calor y motivó al usuario @waldengue, en X, escribirle al alcalde, Aquiles Álvarez, si podría adelantar el proceso de arborización. El mensaje fue pedido con "respeto".

Álvarez le respondió: "Árboles nativos, para presupuesto 2026. Todos nos ahogamos, mucha palmera", dijo.

Sin embargo, en esa misma red social, el usuario @Marianao1982 cuestionó dejar el plan para ese año. "Estimado alcalde para el 2026 ya nos morimos (...) ahora es todo". A él, asimismo, el alcalde le contestó.

"Hay que recuperar las finanzas municipales. Hay que honrar $ 100,000,000 firmados el año pasado sin presupuesto, etc. Por eso 2026. Abrazo", fue la respuesta de Álvarez.

En los últimos días, los ciudadanos se cubren del sol con paraguas. Amelia Andrade

El tema del plan de arborización la señaló el alcalde durante un enlace radial, a mediados de marzo de 2024, en el que sostuvo que la falta de presupuesto es la causa para relegar el plan.

Árboles nativos, para presupuesto 2026. Todos nos ahogamos 😂😂 mucha palmera. — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 9, 2024

"Invertir en arborización no son 2 milloncitos nomás. Para tener una gran Guayaquil arborizada, no menos de 20, 30 millones de dólares. Esa es la realidad, pero no tenemos los recursos ahora", argumentó.

