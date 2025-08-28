Music Week 2025 de Sayce: todo sobre la edición 3 del encuentro musical en Quito

Las inscripciones para los talleres, paneles y charlas están disponibles del 12 de agosto al 1 de septiembre

La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce), en colaboración con la Escuela de Música de la Universidad de las Américas (UDLA), anunció la tercera edición del Music Week, que se llevará a cabo del 2 al 5 de septiembre de 2025 en Quito.

Durante cuatro días, el evento reunirá a representantes de Billboard Latin, Warner Chappell Music, Futurx, ONErpm, Sony Music Publishing, Emporio Records, además de productores y managers vinculados a proyectos de alcance regional. El encuentro contempla charlas, talleres y paneles centrados en el desarrollo de la industria musical en Ecuador y Latinoamérica.

Uno de los momentos centrales será un conversatorio con Jessica Roiz, editora de Billboard, quien participará en un espacio de preguntas y respuestas junto al artista urbano Jombriel. Según la organización, esta dinámica permitirá conocer tanto la visión de una periodista especializada como la experiencia de un intérprete en crecimiento.

¿Cómo inscribirse al Music Week 2025 de Sayce?

Las inscripciones para los talleres, paneles y charlas están disponibles del 12 de agosto al 1 de septiembre en el portal oficial de Sayce (www.sayce.com.ec), donde también se encuentra publicada la agenda completa.

El 593 Songlab regresará con su segunda edición e incluirá sesiones orientadas a la creación de música para producciones audiovisuales, además de espacios de composición colaborativa con artistas invitados.

Asimismo, se llevará a cabo una tertulia musical en la que los participantes compartirán el proceso creativo detrás de sus composiciones. En este espacio estarán presentes la cantautora colombiana Maía, el ecuatoriano Alex Ponce y el músico Gonzalo Ávila.

Cómo acceder al Programa de Incentivos a la Música (PIM)

Sayce también anunció la séptima edición del Programa de Incentivos a la Música (PIM), que desde su inicio ha entregado más de 600.000 dólares a más de 200 proyectos musicales en géneros como pop, rock, jazz, música nacional, tropical y urbano. Las postulaciones estarán abiertas del 2 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

Con estas actividades, el Music Week 2025 de Sayce busca consolidarse como un espacio de formación, intercambio y fortalecimiento para los actores de la industria musical en el país.

