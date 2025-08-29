Jessie J cancela su gira en EE. UU. y pospone conciertos en Europa por nueva cirugía

La intérprete de Price Tag recordó la mastectomía a la que se sometió a finales de junio. Aún le queda mucha recuperación

Jessie J anunció la cancelación de la etapa estadounidense de su gira No Secrets

Jessie J anunció la cancelación de la etapa estadounidense de su gira No Secrets y la reprogramación de sus conciertos en Europa. La cantante británica de 37 años explicó en un video publicado en Instagram que tomó esta decisión por motivos de salud.

“Como algunos saben, hace ocho semanas me sometí a una cirugía por cáncer de mama. Lamentablemente, debo someterme a una segunda cirugía. Nada demasiado serio, pero debe hacerse antes de que termine el año”, señaló la intérprete de Price Tag.

La artista reconoció sentirse “frustrada y triste” porque la cirugía coincide con las fechas previstas de la gira, aunque aseguró que es “la decisión correcta” para priorizar su recuperación. “Necesito estar mejor, necesito sanar, y sé que esta es la decisión adecuada”, expresó.

Según informó People, las entradas para los conciertos en Estados Unidos serán reembolsadas, mientras que las fechas en Europa se reprogramarán para abril de 2026.

Jessie J confirma que su cáncer no se ha propagado

Jessie J informó el lunes 7 de julio de 2025 que el cáncer de mama que padece no se ha expandido, tras recibir los resultados médicos posteriores a la cirugía en la que le extirparon uno de sus senos.

“Los resultados = el cáncer NO se ha propagado. Las lágrimas de felicidad son reales”, escribió la cantante británica en redes sociales, junto a varios emoticonos llorando. En el mismo mensaje compartió un video grabado la noche previa a la operación, en el que su hijo le decía: “Mamá va a estar bien”.

La intérprete de Price Tag recordó la mastectomía a la que se sometió a finales de junio y expresó que, aunque aún le queda “mucha recuperación por delante”, se mantiene optimista. También adelantó que deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica relacionada con su reconstrucción mamaria. Con humor, comentó que cambiaría su nombre temporalmente a “El monstruo LopJess”.

Jessie J agradeció a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram por “las oraciones, el amor, los buenos deseos, la alegría y toda la energía positiva”, y aseguró que el apoyo de su hijo es su mayor motivación: “Eres mi mayor rayo de luz y contigo en mi vida la oscuridad nunca ganará”.

