J Balvin, Doja Cat y Tems actuarán en la final del Mundial de Clubes FIFA 2025

La música y el fútbol volverán a encontrarse en un escenario sin precedentes. El domingo 13 de julio de 2025, la final del Mundial de Clubes FIFA no solo coronará al primer campeón oficial de clubes del mundo, sino que también será testigo de un espectáculo musical estelar.

J Balvin, Doja Cat y Tems serán los artistas encargados de encender el intermedio del evento, que se celebrará en el imponente Estadio MetLife de Nueva York Nueva Jersey y se retransmitirá en directo y en abierto a través de DAZN.com.

La FIFA y Global Citizen se han unido para transformar esta final en un hito global, tanto en lo deportivo como en lo cultural. Más allá del entretenimiento, el espectáculo del descanso tendrá una poderosa misión: apoyar el fondo para la educación FIFA-Global Citizen, que busca recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a una educación de calidad para millones de niños y niñas en todo el mundo.

Música, estrellas y una causa global: el poder del show de la FIFA 2025

La elección de J Balvin, Doja Cat y Tems no es casual. Se trata de artistas que, además de dominar las listas globales, han trabajado de la mano de Global Citizen en distintas iniciativas solidarias. Esta será la cuarta colaboración del colombiano J Balvin con la organización sin fines de lucro, luego de su participación en eventos clave como One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future y Vax Live.

Expreso Playlist: El regreso de Erick Mujica es territorial y musical Leer más

“De Medellín al MetLife, es un honor poder encabezar el primer espectáculo del descanso de la final del Mundial de Clubes FIFA. Es un momento histórico: para mí, para la cultura latina y para todos los niños que sueñan en grande”, expresó emocionado Balvin, consolidando así su lugar como referente global de la música urbana.

RELACIONADAS Moisés Caicedo incluye a un ecuatoriano en su once ideal para el Mundial de Clubes

Por su parte, Tems, cantante y productora nigeriana con una creciente proyección internacional, celebró la oportunidad de formar parte de un evento que une culturas y promueve la educación: “Vamos a reunir al mundo en un momento hermoso: celebrar el fútbol, sentir la unidad que aporta la música y mejorar la vida de millones de niños”.

Doja Cat, galardonada con un Grammy y conocida por sus presentaciones explosivas, ya había dejado huella en el Global Citizen Festival de 2024 en Central Park y en Global Citizen LIVE en París. Su inclusión en este trío de estrellas promete una actuación inolvidable para millones de espectadores alrededor del mundo.

Un espectáculo que marcará historia en el fútbol y en la educación

Belinda regresa con fuerza: una noche de celebración, sororidad y música con Indómita Leer más

Chris Martin, líder de Coldplay y comisario internacional del Global Citizen Festival, es el encargado de curar artísticamente este show histórico. Bajo su supervisión y con la producción de Global Citizen, Live Nation, Done + Dusted y DPS, el espectáculo contará con dirección de Hamish Hamilton, reconocido por dirigir las más memorables presentaciones en los Super Bowl Halftime Shows. Entre los productores ejecutivos también figuran nombres de peso como Guy Carrington y Dave Meyers.

RELACIONADAS Chris Martin habla sobre su depresión y comparte sus consejos para afrontarla

Pero más allá del despliegue visual y sonoro, este evento se alinea con un propósito mayor. Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA: “Estamos orgullosos de reunir a un elenco de superestrellas mundiales para el primer espectáculo del descanso de una competición de la FIFA. Juntos vamos a hacer historia, en una ocasión especial en la que el fútbol y la música unen al mundo. Cada entrada vendida representa una inversión directa en el futuro de millones de niños”.

El fondo para la educación FIFA-Global Citizen fue anunciado durante la cumbre Global Citizen NOW en abril y busca movilizar a los aficionados al fútbol para que contribuyan a erradicar la pobreza extrema mediante el acceso a una educación de calidad. Un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial de Clubes FIFA será destinado directamente al fondo.

Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen, lo resume así: “No podemos acabar con la pobreza extrema sin garantizar que todos los niños reciban la educación que merecen. Por eso hacemos un llamado a los aficionados del mundo para que actúen y formen parte del cambio real”.

La nueva era del Mundial de Clubes y lo que se avecina

La Rola: “Los manabas tenemos una forma particular de decir las cosas” Leer más

El Mundial de Clubes FIFA 2025 se disputará en Estados Unidos entre el 14 de junio y el 13 de julio, con la participación de los 32 mejores equipos del planeta, distribuidos en 12 estadios de 11 ciudades. Las entradas ya están disponibles en FIFA.com/tickets.

Además, esta histórica colaboración entre FIFA y Global Citizen no terminará con este torneo. Ya se ha confirmado que el primer espectáculo del descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA también será producido por Global Citizen en 2026, nuevamente en Nueva York, Nueva Jersey.

Con música, fútbol y solidaridad como pilares, la final del Mundial de Clubes FIFA 2025 promete convertirse en uno de los momentos más icónicos del deporte y del entretenimiento mundial. Una celebración global donde el talento artístico y la pasión futbolística se combinan con un poderoso mensaje de esperanza y transformación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!