Sabrina Carpenter y Ricky Martin
Sabrina Carpenter y Ricky MartinEFE/ Octavio Guzmán

MTV VMAs 2025: Ricky Martin y Sabrina Carpenter brillan en la alfombra roja

Los MTV VMAs 2025 se celebran en Nueva York con premios para Mariah Carey, Busta Rhymes y Ricky Martin

La edición 2025 de los MTV Video Music Awards se realiza en el UBS Arena de Nueva York y reunió a las principales figuras de la música internacional en su alfombra roja. La ceremonia cuenta con la conducción de LL Cool J y con una extensa lista de presentaciones musicales.

Entre los artistas que se presentarán en el escenario están Alex Warren, Busta Rhymes, Conan Gray, Doja Cat, J Balvin, DJ Snake, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jelly Roll, Lady Gaga, Mariah Carey, Post Malone, Ricky Martin, Sabrina Carpenter, Sombr, Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud, Nuno Bettencourt y Tate McRae. En el escenario Extended Play se presentarán Bailey Zimmerman, The Kid Laroi, Lola Young y Megan Moroney.

La lista de presentadores incluye a Alix Earle, Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Ciara, Drew Barrymore, Ice Spice, Jessica Simpson, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, Latto, Lenny Kravitz, Livvy Dunne, Luke Grimes, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikki Glaser, Paris Hilton y Rosé.

Los nominados principales

Las categorías principales están encabezadas por los nominados a Video del Año: Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bruno Mars, Rosé y Bruno Mars, Sabrina Carpenter, y The Weeknd y Playboi Carti. Para Artista del Año compiten Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Taylor Swift, Morgan Wallen y The Weeknd.

Paris Hilton, J Balvin y Ricky Martin.
Paris Hilton, J Balvin y Ricky Martin.EFE/ Octavio Guzmán
Los premios especiales de MTV Vmas

Lady Gaga lidera la noche con 12 nominaciones, seguida de Bruno Mars con 11 y Kendrick Lamar con 10. Mariah Carey será reconocida con el Michael Jackson Video Vanguard Award, Busta Rhymes recibirá el Rock the Bells Visionary Award y Ricky Martin será distinguido con el Latin Icon Award.

La transmisión de los MTV VMAs 2025 inicia a las 19:00 y podrá verse en MTV, CBS y Paramount+.

