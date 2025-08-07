¿Cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de Merlina en Netflix?

La temporada 2 de Merlina llega dividida en dos partes. Conoce de qué tratan los episodios que faltan por estrenarse

La segunda parte de la temporada 2 de Merlina llegará a Netflix el próximo 3 de septiembre de 2025. La serie protagonizada por Jenna Ortega regresa en dos tandas, y la primera, con cuatro episodios, ya está disponible en la plataforma desde el 6 de agosto. La segunda parte completa la temporada con otros cuatro capítulos.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de Merlina?

La temporada 2 de Merlina está compuesta por ocho capítulos, divididos en dos partes. Cada una de estas entregas tiene cuatro episodios, que se estrenan de forma simultánea. Esta estructura se mantiene igual que en la primera temporada, según lo confirmado por sus creadores Alfred Gough y Miles Millar.

¿De qué trata la parte 2 de Merlina temporada 2?

Aunque Netflix no ha revelado detalles específicos sobre la trama de la parte 2, se sabe que continuará directamente con los eventos mostrados en la primera parte. Merlina, luego de tener una visión donde cree que su amiga Enid está en peligro de muerte, deberá enfrentar nuevos desafíos en la Academia Nevermore. Además, los personajes introducidos recientemente, como Pericles Addams, la abuela Addams y la profesora de música interpretada por Billie Piper, seguirán desempeñando un papel clave.

¿Qué pasó en la parte 1 de la segunda temporada de Merlina?

En los primeros cuatro capítulos, Merlina regresa a Nevermore e intenta comprender mejor sus habilidades psíquicas. A lo largo de estos episodios, investiga una serie de desapariciones relacionadas con Outcasts, un acosador que la sigue y un hospital cercano que guarda secretos. Todo culmina con un cliffhanger que prepara el camino para la segunda parte, en la que se espera que Merlina enfrente la posibilidad de perder a Enid.

Jenna Ortega como Wednesday Addams. NETFLIX

¿Qué se sabe de la temporada 3 de Merlina?

La tercera temporada de Merlina ya está confirmada por Netflix. Aunque no se han dado a conocer muchos detalles, los creadores han adelantado que la historia llevará a la protagonista a explorar más secretos de la escuela Nevermore y a profundizar en el legado de la familia Addams. “Esta vez, desenterrará más secretos siniestros de la escuela y se adentrará aún más en la cripta de la familia Addams”, dijeron los showrunners.

¿Por qué Merlina tiene solo ocho episodios por temporada?

Según Alfred Gough, cocreador de la serie, ocho episodios es el número ideal para contar una historia completa sin recurrir a capítulos de relleno. En entrevistas recientes explicó que, a diferencia de las series tradicionales de 13 o más capítulos, esta cantidad permite desarrollar una narrativa más concentrada y con ritmo sostenido. Esta fórmula también ha sido usada en otras producciones del mismo equipo creativo, como Into the Badlands.

