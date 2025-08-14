¿De qué murió Miss Rusia 2017, a cuatro meses de su boda?

Kseniya Alexandrova representó a Moscú en el concurso nacional. Fue una modelo reconocida en su país

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, falleció a los 30 años después de permanecer hospitalizada durante varias semanas a causa de un accidente automovilístico ocurrido en julio en la región de Tver.

Según informó RG, el vehículo en el que viajaba como copiloto, conducido por su esposo, colisionó con un alce que ingresó repentinamente a la carretera. La exreina de belleza sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky.

Alexandrova se había casado el 22 de marzo de este año. En 2018 fue vinculada sentimentalmente al actor mexicano Eduardo Verástegui. Inició su carrera como modelo a los 19 años en la agencia Modus Vivendis, que confirmó su fallecimiento mediante un comunicado.

Pedro Capó en Ecuador: “La Carretera es una analogía con la vida” Leer más

Así se dio a conocer la muerte de Kseniya Alexandrova

“Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche”, señaló la agencia. En el texto, destacaron su capacidad para “inspirar, apoyar y dar calor a todos a su alrededor” y la definieron como “un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior”.

Alexandrova representó a Moscú en el certamen nacional de belleza. Se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov y en 2021 finalizó sus estudios en la Universidad Pedagógica de Moscú, ejerciendo como psicóloga.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!