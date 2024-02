El Metal Fest vuelve a Ecuador

La ciudad capital será otra vez sede de un festival internacional de primer nivel. Después de la primera edición celebrada el año pasado, en este 2024 vuelve el Metal Fest, con la grata noticia de que esta vez se desarrollará en dos fechas, el 18 y 19 de abril, debido al aumento del número de grupos.

Se mantiene como característica el ofrecer música para todos los gustos, no solo por la variedad de estilos y de diferentes países, sino porque comprende grupos de distintas épocas.

El thrash metal tendrá un lugar privilegiado, con cinco bandazas clásicas del género: Anthrax, Exodus, Death Angel, Overkill y Sepultura; pero también habrá espacio para el death melódico (a cargo de Dark Tranquility y Killswitch Engage), el power speed metal (Gamma Ray), o propuestas más inclinadas al progresivo experimental (Soen y Amorphis).

Te invitamos a complementar tu lectura con esta nota: Sepultura: luego de 40 años se despide de los escenarios.

Arqueólogos de la música extrema Leer más

Este año Ecuador estará representado por Descomunal (metalcore, de Quito), Legión (black, de Portoviejo) y Notoken (hardcore, de Guayaquil). Estos últimos, si bien podrían parecer fuera de lugar en un festival de metal, han sido sin duda uno de los nombres más influyentes en la música extrema ecuatoriana, además de que sus más de tres décadas de trayectoria avalan su inclusión.

Además, desde Medellín, Colombia, nos visitará Lost in Darkness a descargar su propuesta de doom death. La sede será la explanada del Parque Bicentenario.

BLACK NORUEGO EN LA MITAD DEL MUNDO

El grupo de black metal noruego Emperor es la otra carta fuerte del Metal Fest 2024. Emperor

Basta ver el tamaño de los logos de las bandas en el afiche promocional para saber quiénes son las cabezas del cartel. Anthrax (Estados Unidos) y Emperor (Noruega) se presentan como los platos fuertes de este año.

Alcest, el dúo francés ofrece concierto en Quito Leer más

El caso de los europeos es sinceramente una muestra de que el tiempo pone a cada quien en su sitio. Emperor se formó en 1991 en el entonces naciente black metal escandinavo, en una época en la que esa escena empezó a llamar la atención no tanto por lo musical, sino por la serie de quemas de iglesias católicas y protestantes en las que estuvieron envueltos varios artistas de ese círculo.

Justamente, todo ese morbo que generó aquello en los medios hizo que el black metal noruego sea conocido a nivel planetario, haciendo que los adeptos a esta forma de música extrema se multiplicaran exponencialmente.

Talvez también te interese: Deseret: “La música extrema no es para todos los oídos”

Sus canciones rápidas y llenas de rabia, caracterizadas por una producción fría y poco prolija, inicialmente no fueron tomadas en serio por la ‘prensa especializada’, que siempre está un paso atrás de lo verdaderamente innovador. Pero la banda evolucionó y fue incorporando incluso elementos sinfónicos, que llevaron el metal negro a nuevos niveles en cuanto a composición y líricas.

Tiempo después, esas mismas revistas que se burlaban de Emperor y otros grupos afines, tuvieron que tragarse sus palabras, al aceptar su enorme influencia en las generaciones posteriores. Muestra de ello es que la revista Rolling Stone en 2017 incluyó Anthems to the welkin at dusk (1997) en el top de los 100 mejores discos de metal de todos los tiempos.

Tras su último álbum de 2001 (Prometheus), la banda se disolvió, lo que le permitió a su vocalista y guitarrista, Ihsahn, dedicarse a su proyecto en solitario. Sin embargo, desde 2006 se han reunido esporádicamente para presentaciones en vivo, más que nada por la presión de los fanáticos, quienes parecen valorar más el pasado que el presente de Ihsahn. Y ahora Ecuador tendrá la oportunidad de verlos en abril.

WITHIN TEMPTATION TRAE NUEVO DISCO

Sharon den Adel y su grupo Within Temptation tocarán también en el Metal Fest Ecuador 2024. Presentarán su nuevo disco, Bleed out. Within Temptation

La agrupación neerlandesa de la vocalista Sharon den Adel vendrá a presentar su más reciente trabajo, Bleed Out, lanzado en octubre pasado. Ya lo promocionaron en Europa en el último trimestre de 2023 y este año lo traen a Latinoamérica.

Mourning Sun: “Nuestros ojos están más puestos en América Latina” Leer más

En lugar de apostar por lo seguro, Within Temptation en su carrera ha preferido experimentar con diversas vertientes como doom, gótico, folk, rock y la electrónica, que sazonan su sonido sinfónico base.

Siete de las once canciones que contiene ya habían sido lanzadas como singles antes del estreno del álbum. A la banda no le da miedo sonar más alternativa y roquera esta vez, lo que hace que pueda gustar por igual a los entusiastas del pop inteligente, el rock vanguardista y el metal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!