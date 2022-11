Siempre es una alegría en la escena saber que una banda retoma la actividad después de un paréntesis o incluso haberse disuelto. Más aún cuando ese retorno viene acompañado de nuevas grabaciones y presentaciones en concierto.

En el caso de los deathmetaleros quiteños Deseret, en 2014 vivieron un proceso de cambio de alineación que los obligó a hacer un alto, lo que no significó que el grupo haya desaparecido ni mucho menos.

Marcelo Barba (guitarra), Xavier Gangotena (voz) y Daniel Murillo (bajo), que fueron parte de la alineación original en su debut en 2003, han sumado a sus huestes al guitarrista Gabriel Karolys y el baterista Omar Estrella, y todos juntos han asumido el compromiso con Deseret.

Daniel es el encargado de dar a los lectores de EXPRESIONES más detalles al respecto.

El death metal: entre la evolución y el ‘old school’

La escena death suele ser calificada de muy cerrada en cuanto a la participación de bandas del género en eventos con músicos de otros estilos, incluso fuera del metal.

Aquí se debe aclarar algo: la escena del metal y el rock en general obedece a esta particularidad. Los géneros extremos no siempre comparten escenario con otros, lo que no quiere decir que no se haga. Como Deseret hemos compartido tarima con un sinnúmero de agrupaciones de estilos diversos. Pero hay que ser enfáticos en algo: la música extrema no es para todos los oídos.

¿Consideran importante que las bandas extremas capten nuevos públicos, fuera de sus nichos tradicionales?

No es tarea de las bandas ‘under’ captar nuevos públicos. Puntualmente y como está estructurada la pregunta, al ser la música una expresión artística y no un producto comercial más, no es su tarea abrir nuevos mercados de seguidores.

Y en cuanto a la evolución del género, ¿consideran que es posible en el death? Pareciera que siempre se mira el pasado con demasiada nostalgia.

Claro que se puede evolucionar, es algo natural, no solo en la música. En el caso puntual del death metal, ha evolucionado a través de los años y hay muchas bandas que lo pueden demostrar. Con respecto a la nostalgia, hay que entender algo: no se puede avanzar si no se tiene claro de dónde se viene. Hay bases sólidas sobre las que se asienta la música, y es a partir de estas bases que componemos el sonido que queremos alcanzar.

Cuando el metal llama

¿Qué los movió y motivó a retomar la banda tras los años de pausa?

Luego de varias conversaciones, Xavier y Daniel se reunieron con el fin de despertar a Deseret y volver a las raíces. La idea fue siempre retomar la formación original, a sabiendas de que la banda siempre estuvo presente y básicamente la música llamó nuevamente.

¿Y qué comparaciones pueden hacer entre los procesos de su primer disco y el EP Efigie, considerando que han pasado trece años?

Son dos contextos diferentes. Hemos madurado a través de los años y, como nosotros, la música que componemos. Ahora sabemos lo que queremos lograr y cómo hacerlo. Además nos hemos apoyado en un equipo consolidado para lograr un trabajo de preproducción que nos guíe hacia la consecución de nuestro objetivo, pero siempre con la esencia de la banda.

Asimismo, ¿cómo es este ‘nuevo Deseret’ en comparación a la agrupación de hace diez o quince años?

Deseret se mantiene a través de los años, no es un ‘nuevo Deseret’, sino la misma banda en un nuevo contexto temporal. Hace diez o quince años éramos más jóvenes, pero la música fluía por nuestras venas como lo hace ahora. Ahora tenemos nuevos integrantes reforzando nuestra formación y seguimos con la misma consigna de hacer un insano y brutal metal muerte.

Las redes ahora permiten conectarse con bandas, sellos y organizadores de conciertos de otros países. ¿Cómo ven la relación de las bandas quiteñas con otras escenas de la región o del mundo, en general?

Pues esto se evidencia desde la misma conducta humana básica, hemos cambiado y adaptado a la tecnología, más que la tecnología a nosotros. Esto ha facilitado la conexión con la escena mundial, así mismo como la difusión del material que lanzamos. Sin embargo, de cierta manera se pierde la esencia underground.

¿Cómo va el proceso de grabación de los nuevos temas?

Tenemos un avance aproximado de un 60 %. Decidimos tomarnos el tiempo que tengamos que hacerlo, no vamos a correr con esto. Saldrá cuando esté listo para ver la luz.