Brian May: condecorado por Carlos III de Inglaterra

El guitarrista de Queen, Brian May (75 años), fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Así lo decidió el rey Carlos III, en el primer reparto de títulos desde que él ascendió al trono. En el caso de May, por su contribución a la música.

El artista dijo sentirse “emocionado y gratamente sorprendido” con el reconocimiento, y espera que el título le dé “un poco más de influencia” en su activismo en defensa de los derechos de los animales.

Con esto, el legendario guitarrista será conocido ahora como ‘sir’ Brian May. Mientras que su esposa, Anita Dobson, podrá usar el título de ‘lady’ May. “Está emocionada hasta los huesos. Me enorgullece que ella tenga un honor a mi lado, porque Dios sabe que no estaría aquí sin ella”, comentó el músico a la prensa extranjera.

Otros roqueros han tenido reconocimientos por parte de la realeza son Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger, Elton John y Rod Stewart.