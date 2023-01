El director manchego Pedro Almodóvar recibió el Feroz de Honor en homenaje a su trayectoria. “En estos premios uno se siente de mil modos y uno de ellos es muy frágil”, expresó el cineasta entre lágrimas tras un video resumen de algunas de sus más icónicas cintas, y donde también ha aparecido la imagen de su progenitora.

“Estos son el tipo de premios donde uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre y es demasiado duro y demasiado emocionante. Yo estaba muy seguro, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo.

En primer lugar, muchísimas gracias a Zaragoza y a todos los que componéis esta ciudad por el modo en el que os habéis volcado”, dijo.

“Mi vida y mi filmografía han estado marcadas por algunos acontecimientos, por ejemplo, haber nacido en la Mancha y haber tenido una madre manchega que me ha transmitido una cultura básicamente rural, pero muy universal, porque la base era la supervivencia en cualquier circunstancia y la falta de prejuicios a la hora de tener iniciativas que me ayudarían a seguir adelante”, añadió en referencia a su madre, Francisca Caballero, que falleció en 1999. "

"Yo era un niño raro en el pueblo y en Madrid seguí siendo raro, pero allí había mucha más gente como yo", dijo Almodóvar, poniendo el acento en la importancia en el paso del tiempo y Madrid, ciudad en la que vivió entre los años 1977 y 1985.