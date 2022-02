De la favela a la gloria. Esta es en resumidas cuentas la historia del género más popular de Brasil de los últimos años, el funk carioca. Nacido en los años 80, es hoy cuando está gozando de un real aprecio y fama fuera de sus fronteras, como lo hizo en el siglo pasado la samba y el bossa nova, crecidos también en Río de Janeiro.

Así que no es de sorprenderse que una artista tan cercana a Brasil, y con parte de su equipo nacido ahí, como Dulce María se haya aventurado en el género bandera de artistas como Anitta.

Pero este ritmo, que sigue siendo mal visto por su origen de barrio y asociado al bandalismo y a la criminalidad, cada vez tiene más público juvenil. Así fue también como en los pasados Juegos Olímpicos, la gimnasta de 22 años Rebeca Andrade demostró su habilidad con el funk y se convirtió en la primera latinoamericana que gana una medalla en el ‘all-around’ de gimnasia artística.

El ‘reguetón brasilero' está siguiendo los pasos del movimiento que popularizó Daddy Yankee, y ahora algo más endulcurado, puede conquistar a escala global con una estrella pop mexicana y una reguetonera colombiana sumadas al combo carioca.

La exRBD ha coqueteado con este ritmo desde el año pasado y se ha aproximado al público brasilero que la apoya desde 2005, cuando debutó con el grupo mexicano en esas tierras. Artistas como MC Kevin o Chris, Flay y ahora Rebecca, nombres importantes en este mercado y que, por causas de las barreras idiomáticas se ha resistido su total conquista de los charts a nivel latinoamericano.

Estas canciones le han brindado una renovación a los números en plataformas de la intérprete de Inevitable, y ahora es parte del décimo lugar de las más artistas mexicanas más escuchas de Spotify.

Con Rebecca grabó Barbie Remix, una nueva versión con estilo más internacional con frases en español y portugués y que mantiene la característica de sus sensuales letras.

La irreverencia del funk se mantiene y se refuerza con el hip-hop de Farina, dueña del viral Trakatá con más de 47 millones de escuchas en Spotify.

Dulce María, que siempre se ha mantenido en el marco del pop, reconoce que ella llega para relajar el fuerte mensaje de empoderamiento de “una Barbie que es diferente. Muy segura y que no necesita a nadie más”.

Así es como ahora la Barbie, que tiene miles de profesiones, también es funkera y tiene ‘fogo no rabo’.

UNA DULCE BARBIE

Esta canción trae un combo femenino muy fuerte. ¿Cuál es el mensaje poderoso de Barbie?

Rebecca es la dueña de la canción y me invitó a este tema como un proyecto de Spotify Singles. Estamos junto a Farina, una artista colombiana que admiro mucho por su fuerza y también a MC Danny que tiene muchísimo talento y prestigio en el funk. La letra de Barbie es muy irreverente y atrevida, pero tiene un mensaje de empoderamiento y creo que se difunde mejor a hacer parte Brasil, México y Colombia. Yo le puse mi toque pop. Ahora todas las Barbies tenemos poder y decisión, es lo que está pasando en este momento con todas las mujeres. Me gustó mucho cantar otro género y estar con estas artistas.

Varios artistas se han inclinado por lo urbano y quizá más comercial. Hace poco sacó Origen, un disco folk, con un público diferente. ¿Cómo cree que esto aporta a su carrera?

Sí, Origen es mi proyecto más personal pero lo divertido de hacer colaboraciones es que puedes explorar y es algo que me divierte muchísimo. La primera vez que fui a visitar Brasil me gustó mucho el funk, es algo totalmente diferente a lo que yo había escuchado. Barbie tiene muchos matices, mi bebé hasta lo baila. La música no tiene etiquetas y finalmente, yo canto pop y se adapta perfectamente a esto.

¿Cuál fue el reto al grabarlo?

Con Farina coincidimos en que fue el adaptarnos a la rapidez de ritmo y aún así poner nuestro estilo. Yo me moría de risa con ciertos versos. Ojalá pueda hacer algo solo con Farina.

Barbie tiene frases muy candentes y sensuales y la que le tocó es la más dulce y delicada. ¿Cómo escogieron las partes para ser cantadas?

Fue chistoso cuando escuché la canción por primera ve,z porque es muy irreverente, más que lo que yo como artista pop podía decir. Fue un reto para mí decir las cosas de candentes que tiene el tema pero de una forma ‘soft’. Algunas cosas no tienen traducción literal, pero el mensaje es que la Barbie puede hacer lo que quiera. Los productores escogieron la parte que quedó, yo envíe todo el verso cantado en español.

ELLA SÍ ES UNA MUÑECA VIVIENTE

El 1 de junio de 2007, en el mes Internacional de los Niños, RBD presentó su colección de muñecas Barbie. Esta fue la primera ocasión que la empresa Mattel se inspiró en personajes mexicanos para su famosa muñeca.

Fue de esa manera como Dulce María, Anahí y Maite Perroni tuvieron su propia versión de juguete. Hubo dos, una con el uniforme del Elite Way School y otra con vestuario de conciertos.

Dulce reveló hace poco que sus sobrinas jugaron con las Barbies que le habían dado en su momento, pero que luego las dañaron, así que volvió a adquirir el juguete y los tiene como un gran recuerdo.

KAROL G Y REBELDE NETFLIX, LA REBELDÍA SIGUE VIVA

Hace unos días, Karol G demostró que muy fan de RBD. En sus historias cantó más de cuatro canciones y pidió a sus fanáticos que le dejen comentarios con la el tag #RBDx100pre. Esto causó sorpresa de fans y de los propio miembros de la banda.

Anahí, Maite, Christian, Christopher, Alfonso y Dulce María reaccionaron y le dejaron a la colombiana desde un like hasta un repost en historias por el gesto.

Esto, para Dulce es motivo de orgullo. “Saber que ella está en la cima y que nosotros hemos sido su inspiración se siempre muy ‘padre’”.

Sobre la serie que recién lanzó Netflix asegura que no la ha visto, pero que va a un público más joven.

IMPERDIBLES

Reencuentro de RBD: “Se está hablando de una gira, o más bien un encuentro, desde hace más de una año, pero no hay nada oficializado ni cerrado. Si llega a pasar, lo anunciaremos con todo el amor”.

El grupo de WhatsApp: “El tributo del 2020, al que no pude asistir, fue algo profesional, nada tiene que ver con nuestra amistad. Y se dio porque había muchos factores unidos para que pasara, como el regreso de la música a las plataformas. Pero la pandemia nos alejó a todas las personas y se perdió un poquito el rollo del chat que teníamos. Ahora estamos en pláticas para ver si hacemos o no algo juntos, quizá una gira. A todos les tengo cariño y será para siempre”.

Origen Deluxe: “Poco a poco voy retomando mi carrera luego del parto y le tengo muchas ganas a todo. Mi próximo plan es sacar Origen Deluxe con un par de canciones más. Ya quiero grabarlo pronto. Una de ellas podría ser Amigos con derechos con Marília Mendonça, pero en su versión en portugués. No sé si tengamos la autorización”.

Actuación: “No hay nada concreto. Hace días tuve dos días en los foros pero para una publicidad que saldrá el próximo mes y les va a gustar a todos porque tiene mucha nostalgia”.