El 6 de diciembre Dulce María cumplirá 36 años, de estos lleva 31 en la industria musical. Por eso admite que luego de tanto tiempo dentro de este mundo, necesitaba un poco de libertad, la misma que se la da la creatividad y la posibilidad de ir manejando el tiempo a su antojo.

Origen surge de esta necesidad artística, la cual ha sido espina y rosa a la vez, puesto que para su lanzamiento han tenido que pasar tres años, con atrasos y pausas contractuales, además de una pandemia que evitó seguir mostrando los sencillos como la escena musical suele hacerlo.

El álbum Origen es atípico de muchas maneras, pero también es el resumen de Dulce María como compositora. También una suerte de diario personal sobre su vida amorosa de hace más de 15 años. Historias de desamor que cuentan un viaje hacia la sanación, el cual solo se encuentra si se regresa al origen.

EXPRESIONES conversó con la también actriz desde su casa en Ciudad de México. En esta charla se resumieron sus intenciones y siguientes pasos en la carrera que la sigue llenando de alegrías.

El proceso de Origen

Cuando presentó el disco en el Teatro Metropolitan (México) en el 2018, había anunciado que quizá tendría problemas por mostrar ciertas canciones sin previa autorización...

En el momento que decidí hacer el disco Origen, que iba a ser de cierta forma independiente, pero bajo el sello, era difícil. Por lo que se hizo un proceso legal, que se llevó de la mejor manera para que salga sin problemas, todo en muy buenos términos, y recién se liberó en 2020. Y al tomar esta decisión que era seguir sometida o tomar mi libertad. La disquera hace una inversión en ti y, al sacar un álbum con ella, yo no podría estar ahora en mi casa cuidando a mi bebé. Tendría que ir de promoción. No podía atenerme por mis sueños personales de hacer una familia a seguir estos cronogramas. Con mis discos anteriores, mi vida entera estaba entregada a disposición de mi carrera.

¿Qué libertad ha experimentado con este trabajo?

Esta ‘rebelión’ era una necesidad artística de poner nuevos instrumentos, escoger el nombre y el concepto. Yo no soy una Coca- Cola que cuando está lista la sacan y ya. No, yo también tengo planes diferentes en mi vida. Ahora tengo la libertad para hacer las dos cosas, eso es lo que me ha entregado este proyecto. Estoy en una transición.

Pero ventajas de trabajar con una disquera deben existir...

Hay muchas ventajas y desventajas. Estando en la disquera, por ejemplo, yo quería hacer colaboraciones con tal artista, pero no pasaba nada… Los beneficios que puedes llegar a tener estando en una disquera tampoco se estaban dando. Estábamos como desfasados. Ellos requerían algo de mí que quizá yo no podía darles.

Con 30 años de carrera, ¿ya puede ser su propia jefa?

Siempre puedes mejorar y rodearte de un muy buen equipo para hacer cosas grandes y que valga la pena. Stefano Vieni, el productor del disco, los coautores de las letras que escribí. También Paco (Álvarez), mi esposo, que fue el director de los videos y que pudo traducir en imágenes lo que yo quería transmitir. Todo esto ha sido poco convencional, por eso le agradezco a la prensa y a mis fans que han estado aquí. No estoy sola ahora, no es que sea mi jefa. Hay un equipo siempre.

Pero sin duda es la cabeza del proyecto.

Sí y es la primera vez que lo hago. Por eso digo que es un proceso de transición. No es que porque yo lo haga significa que esté todo bien, sí hay cosas que mejorar y probar. Al escuchar el disco completo, me encantó cómo quedó y lo que transmite. Eso es algo en lo que no me había podido involucrar al ciento por ciento. Esto me recuerda a las veces que quise hacer una colaboración con artistas que me movían, como Tribal Monterrey, pero me decían: ‘No, ahora tienes que ser más pop y cantar con otra persona’. Muchas veces me tocó cantar con artistas que casi nadie conocía, pero era para lanzarlos y luego era un hit y ya nunca cantaba con él. ¿Qué beneficio podía tener?

Libertad musical

¿Quisiera volver a ser parte de una disquera?

La disquera entendió muy bien mi decisión, porque tampoco es que yo quisiera cambiarme. Yo lo que quería era mi libertad. A veces sí quiero regresar. Ahora que soy productora hago mis inversiones, aunque es verdad no tienes el mismo alcance. Sin embargo, mis fans le han dado un gran apoyo. Es algo que no puedo platicar mucho porque son contratos confidenciales. Pero si yo quisiera volver a una sería con ellos mismos (Universal), pero ahora no es mi intención. De hecho, cualquier cosa que se haga con RBD está firmado con ellos. Si hago algo es junto al mismo equipo, simplemente me liberaron para hacer algunas cosas independientes.

¿Lo que importa más es el origen o hacia dónde se va?

Yo creo que lo más importante es lo que aprendes en el ahora. De nada sirve ver hacia atrás y estar igual. Lo valioso es regresar para sanar y tener menos miedo y más experiencia. Creo que eso es lo que vale. El pasado ya fue y hacia dónde vamos no sabemos.

Origen tiene canciones muy tristes y de desilusiones amorosas. ¿La tristeza le da más inspiración?

Sí. Es muy bonito escuchar Origen ahora que estoy plena y muy agradecida. Estoy con mi familia y creando. Pero cuando escribí todas estas canciones sí estaba mal, y todas son de diferentes años, relaciones e intentos de... Mi prioridad en esos años estaba en mi carrera y sí era lo que quería, pero había mucha soledad y me faltaba amarme más. Esto me daba la necesidad de escribir y de sanarlo con la música. Cuando estaba más conflictuado es cuando me inspiraba más para componer. Origen es el único tema actual, que hice en 2018.

¿Qué viene en el futuro?

El amor más grande y maravilloso y todo lo que pasó en la pandemia y no he podido escribir de eso. Tenía el tiempo, pero no la mente clara para poder hacerlo. Tenía este ciclo abierto, que no me dejaba empezar algo nuevo. Las ideas me vienen en la noche y cuando ya tengo tiempito para hacerlo se despierta la bebé y tengo que darle de comer. Pero con el tiempo se van dando las cosas. Me encantaría grabar tres canciones nuevas en la versión deluxe. Déjame ser, Me fui y una inédita. Quizá saqué el disco físico y las nuevas de forma digital. Aún no lo sé. Ahora que ya salió el disco, quiero empezar a trabajar en uno completamente nuevo. Tengo escrito casi un nuevo álbum.