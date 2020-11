Dulce María: "Quiero cantar mis historias, no las de los demás"

El 6 de diciembre Dulce María cumplirá 35 años. Y siete días después, 30 años de carrera. Y el festejo ya inició, aunque sea en medio de una pandemia.

Es simbólico más que otro asunto, ya que está publicando poco a poco música que, por cuestiones de contratos discográficos, se han ido quedando en el camino. Ahora como artista independiente, con un álbum listo hace casi dos años, sus temas están viendo la luz y llegan en un momento especial en su vida. Parece que todo se alineó y, sin duda, Dulce María ha regresado a su origen.

De esta última palabra, de donde la mexicana toma el nombre para el álbum que irá publicando sencillo tras sencillo, para que cada historia tenga vida propia.

Lo que ves no es lo que soy es el ‘lead single’ de este trabajo musical que contó con la producción de Stefano Vieni. El vídeo, estrenado el pasado martes, cuenta las diferentes etapas de la vida artística de la intérprete mexicana, que inició grabando comerciales a los cinco años.

Decepciones, estragos de la fama, cansancio y soledad quedan plasmados en este video que fue dirigido por su esposo, Paco Álvarez.

EXPRESIONES fue parte de una rueda de prensa con Dulce María, que desde su casa contó los detalles de esta canción, su embarazo y los motivos de no participar en el reencuentro de RBD, su anterior agrupación.

Origen, su estreno como productora

Origen es un proyecto que recopila las composiciones musicales de Dulce María desde hace aproximadamente 10 años. No todas tienen actualidad, sin embargo ella considera que presentarlas es necesario para recordar su obra. “Llevó muchos años trabajando y contando historias de alguien más, tanto en lo actoral como en la música. Incluso en mis propios discos. Y aunque me encantan, llegué al punto en el que necesitaba recordar qué era lo que me motivaba y me anclaba a esta carrera. Y de eso habla Lo que ves no es lo que soy. Es un disco que prácticamente produje yo, con la ayuda de Stefano Vieni. Es una transición de mi carrera. Este es un proyecto independiente en el que me siento más libre. Es algo más chico que las cosas que he hecho, pero es importante para mí decir lo que quiero como artista”.

Trabajando con su amor

“Paco, mi esposo, me conoce muy bien y quién mejor que él para contar la historia que quería hacer para este video”, explicó sobre el audiovisual de Lo que ves no es lo que soy. La dupla entre la cantante y su marido, cineasta y productor, nació justamente desde los foros cuando grabaron el videoclip No sé llorar (2016). Este es el cuarto video que hacen juntos. La pareja celebró el 9 noviembre su primer aniversario de casados con unas fotos en las que Dulce muestra su vientre de ocho meses de embarazo.

No fue el tiempo para RBD

Cuatro de sus excompañeros de RBD harán un concierto tributo, sin embargo ella no participará y estas son sus razones: “En cualquier otro año lo aceptaría, pero llegó en un momento difícil. Me gusta estar 100 % enfocada en mis proyectos, y embarazada, en medio de la pandemia, no pude hacerlo. Fue muy desafiante decir que no”. Reiteró lo que dijeron sus compañeras de banda sobre un plazo hasta marzo para poder involucrarse en el homenaje, pero aun así se negó por dedicarse a la maternidad.

Protagonista en Telemundo

La cadena estadounidense para el mercado latino Telemundo transmite actualmente la segunda temporada de Falsa identidad, en la que Dulce María ingresó teniendo una participación estelar, detrás de Camila Sodi, la protagonista de la primera temporada. Pero tras casi veinte capítulos y la muerte del personaje de Sodi, Victoria Lamas (Dulce María) se convierte en la principal de esta ficción que narra la historia de las víctimas del narcotráfico.

Dulce explicó que tuvo que terminar sus escenas en estado de embarazo, durante el mes de marzo. Al finalizar la transmisión por el canal, pasará a Netflix para su disfrute en América Latina.