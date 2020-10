Christopher von Uckermann: "RBD tendrá nueva música"

El tributo a RBD ha causado mucha expectativa y emoción. Tras 12 años de espera, es la primera vez que la mayoría de sus integrantes hacen un proyecto en conjunto con especial énfasis en su etapa como agrupación, que estuvo conformada por Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Anahí, Dulce María y Alfonso Herrera (los dos últimos no participarán por decisiones personales).

Este reencuentro se siente como una reunión de graduados (literalmente se dieron a conocer por estar en uno en la ficción), cada uno tomó caminos y pasiones distintas, pero han coincidido para un evento único como si fuera una fiesta de exalumnos. Lo que se espera de Ser o Parecer Virtual Reunión es justo lo mismo que en una de estas celebraciones: recordar los buenos momentos, conocer los cambios y, por qué no, reflexionar del camino recorrido.

Este concierto digital, anunciado el 4 de octubre de este año, se convirtió en el show latino más vendido de este formato, y a nivel mundial ocupa el segundo lugar superado solo por BTS. Según medios mexicanos tuvieron más de 100 mil boletos en 24 horas.

Uno de sus integrantes, Christopher von Uckermann, conversó con EXPRESIONES sobre este espectáculo que trae los éxitos de la agrupación mexicana 16 años después de su formación.

¿Por qué escogieron la fecha del 26 de diciembre para un concierto?

Bueno, originalmente queríamos que estuvieran los seis, pero debido a los tiempos y al interés más de unos que de otros, decidimos hacerlo en diciembre para poder llevarle música a la gente en medio de todo lo que estamos viviendo. Llevar alegría y no posponerlo. También se lanzó toda la música de nuestro catálogo en las plataformas digitales (no estaban disponibles por asuntos de derechos) y dijimos qué mejor hacerlo ahora con todo lo que está pasando.

¿Y cuál era la fecha principal de este show?

En realidad no había una fecha principal. Lo que estábamos buscando era una fecha que cuadrara bien para todos. De hecho, habíamos hablado sobre la posibilidad de que fuera en marzo del próximo año, cuando Dulce ya diera a luz, pero ella sintió que no estaba todavía lista y que necesitaba un tiempo después, y al final ya se había contactado con el equipo. Pues quedamos que diciembre sería una buena fecha y por eso mismo es un tributo. Un homenaje a la música del grupo

Entonces, RBD se queda sin cena navideña por avanzar con los ensayos…

Pues sí… (risas) Todo por el momento es a distancia. Sí vamos a tener ensayos presenciales, con una gran banda en el escenario. Creemos que es una fecha mágica, especial. La Navidad conecta a la gente y qué mejor que sea a través de la música.

Hay varias pistas sueltas entre las redes sociales. ¿El show de RBD será sinfónico?

Va a tener sus arreglos de cuerdas. Eso es una realidad. Queremos llevar nuestra música a otro nivel, hemos tenido un crecimiento notorio y queremos demostrar quiénes somos hoy en día. Este concierto será un RBD más épico sobre el escenario. Yo le llamaría que somos más maduros. Será más cuidado, elegante. Pues sí, respetando el proceso de cada uno.

¿Por eso ha estado ensayando y tomando clases de diferentes instrumentos o es para otro proyecto?

Yo no dejo de hacer música. A mí me encanta tocar. Como lo vieron en mi cumpleaños (21 de octubre), yo comienzo a improvisar con mis amigos y siempre me pasa así. He lanzado mis EP, no de una manera tan comercial, pero ahora tengo el proyecto de Sutil Universo, que más allá del grupo, la música es lo que más me gusta. Ahora estamos recordando viejos tiempos que me parece sano.

Pero hace tiempo dio unas declaraciones sobre la banda, en las que decía que RBD era su pasado oscuro, y quizá se malinterpretaron. ¿Con este reencuentro sana este malentendido?

Sí, se dicen muchas cosas. Yo estoy muy agradecido con todo. Lo que sí te puedo decir es que este proyecto que fue tan grande para mí y me dejó cosas tan maravillosas tenía un principio y un fin. Y cuando lo dije así, obviamente, muchos medios lo tergiversaron un poco. Pero, irónicamente, yo fui el que tuvo la idea de hacer este reencuentro. Entonces para mí es un agradecimiento a toda esta experiencia que me conectó con todo este potencial musical y del que realmente que me dejó una carrera a mí. Ahora estamos volteando atrás y le estamos diciendo gracias a nuestros seguidores y creo que es madurar, algo que me pasó.

¿Va a cantar sus solos en la agrupación, como Sueles volver o Light up the world tonigh?

No, no nos tocan esos temas. Pero serán otros (risas).

¿Cómo ve esta competencia que se ha creado con BTS?

¡Híjole! La verdad es que BTS ha hecho un gran trabajo, y me parece que ellos nunca han dejado de estar juntos, muy diferente a nuestro caso. Yo creo que en nuestro caso es mucho de la nostalgia y de las nuevas generaciones que se están sumando. Sé que ellos llevan ahorita la batuta y son muy grandes, pero nunca se sabe qué puede pasar. Aunque al final no estamos compitiendo, pero sería interesante saber a dónde llegamos.

Christian soltó que probablemente haya música nueva. ¿Qué se puede esperar?

Sí… música nueva sí se puede esperar. Le quiero enviar un saludo a los seguidores de Ecuador por todo el apoyo.

Datos

Las entradas están a la venta en www.seroparecer.world.

El concierto se transmitirá a nivel mundial vía streaming y tendrá un evento previo que durará 12 horas, con ayuda de contenido enviado por los fans y un after party.

Giorgio Torelli será el director musical en esta ocasión, ha sido la cabeza del 90’s Pop Tour, uno de los shows más grandes de México.

Maite Perroni confirmó que parte de lo recaudado se donará para causas benéficas.

Sus fans preguntan

¿Haría un desnudo para un personaje en el cine? Grace Hernández, Nicaragua.

Si lo requiere y me interesa el proyecto, sí.

¿Qué implica un sutil universo para usted? Michelle Altuna, Quito.

Es saber que algo más te protege. Algo más allá de ti.

¿Qué no le puede faltar para componer? Mel Monrroy, Chile.

Mi guitarra. También puede ser mi piano o mi teclado.