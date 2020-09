RBD: Quieren salvar el 2020

El pasado jueves fue como viajar en el tiempo para los fanáticos de RBD. Han pasado 12 años desde que la banda mexicana se separó, pero sus seguidores han mantenido el entusiasmo por su música y el concepto que se encuentra detrás de su nombre. Aunque los 6 integrantes, Dulce María, Anahí, Maite, Alfonso, Christian y Christopher, tomaron rumbos artísticos individuales, siempre se mantuvieron -por lo menos para el público- ligados al recuerdo del suceso, con peticiones de hacer algo juntos. Esto se negó hasta el cansancio, pero la historia parece estar cambiando. Y en Ecuador sus fans también se hicieron presentes.

La última semana de agosto, Universal Music anunció que el catálogo musical del sexteto estaría por primera vez en todas las plataformas digitales, algo que no había sucedido porque estas no existían cuando se separaron y porque las canciones le pertenecían a Emi Music, que fue absorbida por la anterior mencionada.

La gran promoción ha despertado entusiasmo y movimiento en redes, solamente comparable con el furor que logran artistas de K-pop como BTS. La etiqueta #RBDisBack (RBD está de regreso) se posicionó en el país por más de 12 horas en el primer lugar de las tendencias, además de #EcuadorConRBD y la palabra Spotify. Esto con el apoyo de quienes crecieron con su música o vivieron el furor desde su adolescencia.

El fenómeno musical no se acaba. EXPRESIONES conversó con 4 de sus fanáticos ecuatorianos, quienes desde sus profesiones analizan el impacto que logró la agrupación con este regreso al mundo digital. Además de sus anécdotas como seguidores.

Los miembros del grupo, en especial Christopher von Uckermann y Christian Chávez, han dado pistas de una sorpresa. El 4 de octubre se anunciará lo que huele a un reencuentro inminente. Los números los respaldan: 12 millones de reproducciones del sencillo Sálvame en 3 horas, la posición 34 como el grupo más escuchado en Spotify en 5 horas y la lista de reproducción más seguida en un día. Solo faltan que se animen.

Entre memes y charts

Sálvame es una de las canciones más virales de la agrupación y actualmente es el sencillo con el que la disquera promociona su reingreso al mundo digital. Luego del coronavirus, hubo varios memes que hacían alusión a la canción que decían que si se reencontraban salvarían a todos de la pandemia. Pero no es el único tema que entró en los charts. Fuego, un solo de Dulce María, fue la número uno en más de ocho países en iTunes. También ingresaron Ser o parecer y Solo quédate en silencio.

Analizados por los fans

La generación Rebelde, como se denominan los seguidores del sexteto, ya creció. Los adolescentes que vivieron todo el entusiasmo entre 2004 y 2009 ahora tienen profesiones y familia. El pasado jueves despertó la nostalgia y el fans club en Ecuador se reunió virtualmente. EXPRESIONES conversó con cuatro de ellos, quienes también analizaron su impacto desde sus carreras.

Cinthia Quinde Cortesía

"El jueves, luego de una larga espera, los fans nos enteramos de que todos los álbumes de RBD entraron a las plataformas digitales. Es importante porque todos los artistas ya tienen sus perfiles en medios online, y ellos, a pesar de ser un grupo desintegrado, despertaban interés por escucharlos, pues se han convertido en clásicos del pop latino. No podíamos revisar material original y propio, sino el de fans y con muchos problemas por derechos de autor. La generación RBD fue súper fuerte sin redes sociales, con fans incluso en países que no hablan español. El volcarse a las plataformas en esta era multimedia hace que ellos resurjan. Es el anuncio que queremos escuchar. Si el grupo quiere regresar, tiene que renovar su música. Tratar temas más adultos más allá de la esencia de amor juvenil. Se habla de un reencuentro el 4 de octubre, yo espero por lo menos un enlace streaming en el que estén la mayoría”.

Cinthia Quinde (productora audiovisual)

JenniferZambrano Cortesía

"Siento mucha emoción. Es como volver a mi adolescencia. Aunque RBD era un grupo que muchos llamaban ‘de plástico’, nos ayudó a crecer, a formar amistades, en una etapa en la que vas perdiendo miedos. Hace 12 años no teníamos esas facilidades que dan las redes sociales, todo era contacto directo con la radio, por ejemplo. Ver a esta generación activa es muy lindo, fuimos un furor y lo digital te hace ver que el entusiasmo se mantiene por los fans, incluso por los nuevos que los siguen por la novela en repeticiones o por Netflix. Basta revisar la tendencia en Twitter del jueves. RBD me ha dado los mejores amigos del mundo, eso es lo más bonito de esta etapa”.

Jennifer Zambrano (contadora)

María Beatriz Plaza Cortesía

"RBD tiene el reto: llegar a una nueva generación. Han pasado 12 años y hay un mercado diferente por conquistar. Tienen que adaptarse a las plataformas digitales, aunque ya están consiguiendo récords en Spotify. Ahora llevan una estrategia que busca posicionarlos. El reencuentro es lo que se espera de ellos. Las plataformas y las redes sociales son la base y son sus propios integrantes sus influencers. Lo tienen todo, deben mantener la esencia de seis amigos, cada uno con su favorito, que era lo que nos hacía sentir identificados. A mí me dejaron lo de soñar y cumplir los sueños, viajar por ellos. Conocerlos y que otros lo hagan, como parte del club que creamos en 2006, fue una de las experiencias más lindas. Y aunque nosotros ya no estamos activos, seguimos siendo amigos”.

María Beatriz Plaza (trademarketing manager)

Mario Mendieta Cortesía

"Ya no se trata solo de que si en cierta época te gustaba la música o la novela, ya es un clásico de aquellos años. A las personas les gustó el proyecto y por eso tantos se conectaron para hacerlos tendencia. Mi profesión me ayudó a entender por qué RBD no estaba en plataformas y todo el problema de derechos que pudo surgir. El nombre de la marca y las canciones tenían varios dueños y eso debía renovarse, asumo yo que ahora por una cláusula de tiempo han podido resolver y migrar a las plataformas. Aunque eran un grupo prefabricado tenían mucho que decir y sus últimos álbumes lo demostraron. Si regresan, esperaría de ellos canciones más maduras. Espero que sigan describiendo mis etapas como persona, ya que me ayudaron a encontrarme en mi adolescencia.

Mario Mendieta (abogado)