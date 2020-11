Lola Índigo: "'¿Cómo te va?' es mi mejor canción"

Lola Índigo (28) es una mujer a la que le gusta disfrutar cada paso de su carrera. ‘En el camino está la felicidad’, dice el adagio popular, y a ella le encaja a la perfección.

Aunque se dio a conocer a nivel internacional con la plataforma de 'Operación Triunfo', esta no asegura el éxito permanente ni menos el cariño del público, dos cosas con las que Lola cuenta ciegamente. Por eso es una de las mujeres de la industria que más realce ha tenido en los dos últimos años.

La artista española habla directo y claro. Y si no le gusta algo, no teme en dar su opinión, por eso también se ha ganado el respeto de todos sus colegas y medios de comunicación.

Desde Madrid, la rapera nos presentó su nuevo sencillo, que lleva por nombre ¿Cómo te va?. Así fue la entrevista con EXPRESIONES.

Beret y tú tienen dos estilos muy distintos, ¿cómo llegan a coincidir en una canción?

La gente se sorprende cuando digo que esta es la canción más importante de mi carrera. Tras presentar 4 besos, Ya no quiero ná, ahora demuestro que puedo ser una artista versátil. Si saco una canción fuera del up tempo, y que la gente lo sienta como una canción de Lola índigo. Me emociona mucho llegar así a mi público.

¿Y cómo la han recibido?

La gente me ha escrito y me ha dicho “me gusta tu canción porque estoy pasando justo por eso”. Se han sentido identificados. Es una conexión que yo quería tener con el fan.

Lograste que suene a Lola Índigo, sobre el sonido predominante que puede tener Beret, pese a ser una canción más lenta de lo habitual…

¡Sí! Justo eso. Se entiende mi esencia. Al final yo tengo una forma de contar las cosas y que es simplemente transformarlo a la sensibilidad en vez que a la fuerza. A Beret lo amo. Me parece un ser de luz. Lo quiero muchísimo.

¿Él escribió sus versos para de la canción?

Sí, la hicimos juntos. De hecho la empezamos con algo que teníamos pensando que era la parte de “tú eres como el viento, nunca te respiro”. Y luego ya me envió notas de voz con sus partes. Él es talentoso de más.

Miguel Herrán, el gran invitado

El actor Miguel Herrán (24), uno de los galanes del momento, es el modelo del último videoclip de Lola. Ella nos cuenta cómo fue que lo invitó a grabar.

“Con Miguel ya éramos amigos, le enseñé la canción y se emocionó mucho. Me dijo que era la canción que más le gustaba entre las mías y él tiene mucho gusto para la música. A los días pensé en involucrarlo. Le mandé un mensaje diciéndole algo como ‘No quiero que te sientas mal, yo sé que tienes mucho trabajo y estás súper liado, pero me siento mal si no te pregunto si quieres salir en el videoclip’. Y él me mandó un: ‘Sí, claro. Nunca he hecho un videoclip y me encanta la canción’. Y yo quedé chillando de emoción. Es que no sabes… yo ya lo admiraba por su gran trabajo y cómo nos mostró todo su talento en La Casa de Papel. Creo mucho en su futuro y ahora a finales de noviembre va a estrenar él una nueva película”.

¿Y no estás interesada en actuar?

Pues no te voy a esconder que he hecho algunas pruebas pero no sabemos aún”.

Más de la canción

Es un tema de corte pop urbano, muy melódico y de cadencia R&B. Fue producido por los portugueses Redmojo. Tiene ritmos lentos y marcados y un pegadizo coro.

Sigue en la santería

Producida por Mango y Nabález y mezclada por Mosty, el tema Santería, que interpretó con Danna Paola y Denise Rosenthal, es un súper éxito de ventas. Además, es una de las más populares de su carrera con más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

¿Alguna vez pusiste a algún santo de cabeza?

Definitivamente. Yo no digo mentiras. En mi familia hay mucha creencia. Mi madre tiene altares, tenemos santeras que nos cuidan y somos muy espirituales. Mi santo es la Inmaculada Concepción. La he llegado de tener hasta de fondo de pantalla en el teléfono. Su pintura, como arte, se me hace preciosa.