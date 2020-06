Lola Índigo estrena canción y genera polémica en redes

La cantante Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, estrenó el 9 de junio la canción ‘Mala Cara’. El tema con toques de hip hop y R&B está enfocado en la independencia de las mujeres sin la necesidad de la aprobación de los hombres.

Hasta el momento, el sencillo ha obtenido cerca de 100 mil reproducciones en Youtube y cuenta con cientos de comentarios positivos por parte sus fanáticos. Sin embargo, uno de los puntos que ha llamado la atención del lanzamiento de ‘Mala cara’, ha sido la problemática que ocasionó la portada del tema en la que se encuentra una ilustración inspirada en la española.

Como describe el medio El Mundo, la autora del dibujo, Belén Ortega, se quejó en Twitter porque la cantante no indicó en ninguna de las plataformas digitales que la ilustración fue hecha por ella y por ende, eso debía ser reconocido. "Una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos. Pues sí, ‘Mala Cara’ es lo que se te queda", escribió Ortega en Instagram y Twitter.

Pocas horas después de reclamo, Lola Índigo se pronunció en twitter y escribió: "Anoche a las 21:00 salía la portada de Mala cara, aproveché un descanso para subirla y seguí ensayando. Tres horas más tarde al llegar a casa conseguí el Instagram de la ilustradora y la etiqueté. Después de hacerlo le envié un mensaje para darle las gracias. Entonces leí que me había escrito hacía una hora pidiéndome el crédito. Pedí disculpas y le expliqué la situación, esta mañana ella decidió publicar el tweet de todos modos".

Luego de esto, sus fanáticos decidieron apoyarla por dar la explicación de forma masiva. Algunos escribieron mensajes como: "Todos hemos entendido lo que ha pasado, no te preocupes", "A esa ilustradora se le ha pagado por su trabajo y, si el contrato no indica lo contrario, Lola no está obligada a hacerle promoción". Lola no volvió a pronunciarse sobre el tema, pero dio a conocer que el viernes 12 de junio saldrá a la luz el video musical del sencillo.

"Como ya sabéis, yo también he trabajado para otros artistas y cuando mi trabajo ha sido -obviamente- remunerado nunca he esperado ningún tipo de mención. Aún así se agradece y por eso yo intento dar crédito siempre a las personas que trabajan conmigo, ya que conozco y he vivido lo precario que suele ser muchas veces el sector artístico y lo bonito que es que te reconozcan el esfuerzo". Lola Índigo

Debes saber

La artista lanzó su primer tema ‘Ya no quiero más’ en el 2018. Desde entonces, poco a poco ha ganado más popularidad en el público de habla hispana. Con su álbum debut ‘Akelarre’ obtuvo el número uno en ventas en España. En octubre del 2019, la española visitó por primera vez Guayaquil.