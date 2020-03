Lola Índigo está indignada con la prensa española

En la era del feminismo ya ninguna mujer se queda callada. Ninguna. Independientemente de su profesión, se han unido para apoyarse y esta semana fue el turno de la cantante española Lola Índigo quien alzó su voz y se vio respaldada.

La artista urbana subió a su cuenta de Twitter una fotografía de una entrevista que concedió a la revista internacional Glamour España, acompañada de la siguiente denuncia: “Creo que ya es momento de que las revistas en vez de pretender que apoyan el feminismo dejen de poner titulares tan denigrantes como este, me da muchísima vergüenza que después de dos horas hablando de mi música esto sea el titular", expuso etiquetando a la cuenta de la revista.

"No es la primera vez que me pasa algo así, ya no me apetece callarme, lo veo con muchas compañeras a diario, solo quiero que niñas que compran estas revistas sepan que no son las “novias de”, son sus metas y logros, es su trabajo. Son ustedes Y PUNTO”.

No es la primera vez que una figura reconocida del país europeo se manifiesta públicamente sobre el tratamiento que esta y otras publicaciones hacen de su imagen o palabras. Hasta la fecha de esta edición, el medio no se ha pronunciado sobre el tema ni tampoco su disquera Universal Music.

A Lola Índigo se la conoce como uno de los personajes jóvenes de la música que siempre expresa sus opiniones. No es la primera vez que usa sus redes sociales para dar a conocer cualquier malestar que sienta respecto a un tema.

Españolas que alzan la voz

Amaia Romero, la ganadora de Operación Triundo 2017, hace unas semanas compartió una mesa redonda en la Universidad Pública de Navarra e hizo eco de la misma problemática asegurando que “la mujer sigue estando vinculadísima con la imagen” y que son varias veces las que se omiten que ellas mismas producen y escriben su música. También está el caso de la actriz Inma Cuesta que rechazó el retoque que le habían hecho para la portada de una revista. “Sencillamente me indigna como mujer y me hace reflexionar muy seriamente hacia dónde vamos y reivindicar con fuerza la necesidad de decidir y defender lo que somos, lo que queremos ser independientemente de modas, estereotipos o cánones de belleza", señaló.