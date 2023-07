Dejar la vorágine de la urbe y mudarse a la selva fue una decisión que Kiltra asegura que la salvó y transformó, porque le permitió reconectarse con su propia espiritualidad. Por eso, el vínculo con la naturaleza es un tema importante en su propuesta musical, mas no el único. Porque como ella misma enfatiza, las artistas, a más de hablar de experiencias femeninas, también pueden cantar “de la fiesta, del amor o de lo que queramos”.

Spectrum, la banda metalera cumple 40 años Leer más

Desde Paraty, Brasil, donde reside actualmente, la chilena Kiltra nos cuenta sobre las diferentes aristas que abarca su trabajo, pues aparte de lo musical incursiona en áreas como la danza, investigación, vestuario e incluso el activismo.

En Guayaquil hay una buena camada de mujeres haciendo rap, un estilo que ha sido tachado de misógino.

Creo que siempre ha habido mujeres en el rap y en todas las escenas del hiphop. Creo que la misoginia en el rap viene de la industria, como en la música en general. Las artistas independientes han hecho lo suyo, porque se posicionaron en la escena y lograron que la industria se abra.

El rap femenino ofrece otra narrativa.

Porque las mujeres tenemos otras vivencias. Me encanta escuchar rap sobre la maternidad, sobre la violencia de género y en general de cualquier tema. Es importante que las mujeres tengamos la libertad de crear y no hablar solo de lo que es ser mujer en la escena, o en la vida en general. Las mujeres también podemos hablar de la fiesta, del amor o de lo que queramos.

Granada Carmesí, una fruta exótica guayaca Leer más

En Chile hay muchas mujeres raperas.

Sí. A mí me gusta La Dejabu de Valpo (Valparaíso), la Sativa Underground y muchas más. Chile es bien rapero.

¿De qué sonidos se retroalimenta?

De todo. En la mañana puedo estar oyendo The Cure, en la tarde salsa, en la noche cumbia. Acá en Brasil siempre estoy conociendo nueva música, yendo a conciertos.

Creo que estamos en un mundo súper plástico, súper streaming, súper rápido. Y eso nos hace mucho daño. Estamos perdiendo los procesos. Imagínate cuánto demoraba antes hacer un disco, un video. La tecnología va muy rápido. Lo natural tiene otro tiempo. Kiltra

La reconexión con lo natural es un tema importante en su propuesta.

Sí, el más importante. Nací en la ciudad y de a poco fui yéndome a la naturaleza. Eso me salvó. Estaba súper depresiva y estresada de haber vivido toda mi vida en ese sistema de las ciudades, pero la selva me transformó. Entendí muchas cosas espirituales en mi cuerpo. Por eso la mayoría de mis canciones hablan de respetar la Tierra, respetar los ciclos de la vida y la muerte, conectarnos con la magia.

Podría parecer contradictorio hacer música urbana desde la selva.

Refugio se siente indestructible Leer más

Hago música urbana porque es lo que me sale, es lo que siento en mi corazón. Crecí escuchando rap. Pero no quiero encasillarme. Amo muchos estilos. Estoy estudiando canto, instrumentos, la idea es crecer; pero también me gusta lo urbano porque su temática es más revolucionaria.

MÁS ALLÁ DE LO SONORO

Kiltra es un proyecto que nace hace diez años, primero como una tienda de diseños textiles indígenas. Ha vestido a muchos artistas, así que siempre ha tenido esa conexión con el escenario y la puesta en escena.

"También tengo un museo, llamado Museo del Mundo, que es de arte popular. Investigo sobre culturas, danzas, textiles, artesanías, porque soy documentalista también. Entonces mi trabajo con Kiltra abarca muchos espacios: danza, música, arte popular, investigación, vestuario, activismo”, agrega.

RECUERDOS DE ECUADOR

En 2019 llegó a Ecuador y se quedó por tres años, tiempo en el que estuvo produciéndose como artista.

"Formé una banda de chicas (Umiña), con la que tocamos en Quito. También me junté con el Chicho (Javier Rosas) y armamos otra banda en la playa con un amigo. Tuvimos fechas en Olón, Montañita, Ayampe. Tocamos en Guayaquil en La Suculenta en un show súper lindo. Ahora también formo parte de sello de Chicho (Luna.Y). Ecuador me abrió muchas puertas".

También lanzó un remix de Semilla Nativa, con Fabrikante. "Para mí es un honor que a él le haya encantado mi trabajo, porque es uno de los músicos que más me gustan de Ecuador. Me siento identificada con su temática y estética. Ojalá pueda volver para un show de más larga duración y poder compartir con los amigos".