Get Out, una agrupación de punk rock sin miedo escénico

Get Out tuvo un bautizo inusual. En lugar de que su primer show fuera en una fiesta o ‘colándose’ en un concierto de colegas de la escena local, ellos se estrenaron abriendo el show que la agrupación mexicana Allison ofreció en Guayaquil, como parte de la gira por su vigésimo aniversario.

Los integrantes de este proyecto guayaco de punk rock alternativo nos cuentan sobre la experiencia vivida, sus influencias y las canciones que hasta el momento han publicado.

No es común que la primera tocada de una banda sea formando parte de un cartel internacional. ¿Cómo fue la gestión para abrirle a Allison?

Por medio de la productora Niñxs Jugando y Delay Vox, que fueron nuestro soporte para participar en este concierto. Agradecemos a Agus Cantón y Christian Freire (de ambas productoras, respectivamente), quienes nos contactaron para ser banda invitada en la gira de Allison en Ecuador, junto con Pavimento, una de las bandas icónicas de Guayaquil.

Tener una gran exposición puede ser intimidante para un grupo que se está estrenando en shows en vivo.

La banda es nueva, pero los diferentes integrantes tenemos más de 12 años de experiencia como músicos. Algunos incluso más tiempo. El desenvolvimiento en la tarima es algo que ya hemos venido trabajando con el paso del tiempo. Antes de ser elegidos como parte del cartel, nos fueron a ver los organizadores, para comprobar qué tal tocamos.

¿Cómo les fue en ese concierto?

El evento estuvo muy bien organizado, lo que nos facilitó cumplir con nuestro show sin inconvenientes. Tuvimos la oportunidad no solo de compartir con el público que asistió al concierto, sino también con los miembros de Allison, en la prueba de sonido y también en los camerinos.

¿Qué impresión se llevaron ustedes de los mexicanos?

Son unos cracks, súper humildes, muy buena onda todos. Pudimos conversar sobre nuestros intereses musicales y más.

Hablando sobre gustos musicales, ¿qué artistas han influido en el sonido de Get Out?

Grupos como Allison precisamente, Pxndx, My Chemical Romance, Bullet For My Valentine, Alesana, Silverstein. Nos consideramos una banda con influencias de la cultura emo y géneros como punk rock alternativo y post hardcore.

DOS TEMAS LANZADOS

Actualmente Get Out ha lanzado dos canciones, Distancia y Verdades, que ya se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Al respecto, nos comentan:

Distancia: “Es una letra inspirada en la superación personal y tomar las segundas oportunidades sin importar lo que pueda pasar, dejando atrás incluso muchas cosas que amas”.

Verdades: “Es una historia de desamor, una ruptura que desencadenó la verdad detrás de una fantasía que no podrá cumplirse. Cada persona la puede interpretar diferente, pero está enfocada en un escritor mentiroso que a través de la lírica se sincera con la persona que ama”.

UNDER FEST

El 30 de septiembre, Get Out compartirá tarima en el Under Fest con los grupos Apolo en Llamas, Armada de Juguete, Salvant, Lord Sebastian, Lilyth, Deslogin, Ransomless, Niños en Llamas y el DJ Nelson Rivas. El evento se realizará en el kilómetro 12,5 de la vía a la costa, a cargo de la productora Monoloco.