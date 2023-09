No King Among Wolves lanza su CD 'Corona de mayo'

Los nuevos lanzamientos de Exhumed Records son siempre recibidos con expectación por la escena. Los melómanos ya saben qué esperar de las publicaciones de este sello capitalino: bandas que buscan su propio sonido y que, además del aspecto musical, valoran la puesta en escena, su proyección y están comprometidas con su trabajo.

Es el caso del grupo quiteño de dark folk No King Among Wolves (NKAW), liderado por el también actor y fotógrafo español David Cantera.

Conscientes de que la música como forma de expresión tiene también sus limitaciones, sus integrantes se nutren de otras artes como el cine, el teatro y el performance. Y es justamente lo que quieren mostrar con su primer CD, Corona de mayo.

REIVINDICAR EL DARK FOLK VIEJA ESCUELA

Viendo su video Última noche en Berlín en el programa Cabina del Terror, es notoria la importancia del aspecto visual para la banda. Asumimos que por la experiencia cinematográfica de David Landot.

Con ese video plasmamos nuestro interés en el mundo del cine, y es un homenaje directo a filmes como La caduta degli dei, Cabaret, Il portiere di notte o Salón Kitty. También es importante el papel clave desempeñado en esa producción por Andrés Utreras (Pluteras Recs), quien ya había trabajado en el ámbito cinematográfico con David en el cortometraje Víctima o carnicero, de Estudios Quito.

Aparte de esa canción, en YouTube se puede escuchar Desdichada compañía. ¿Dirían que ambos tracks son una buena muestra de su CD debut?

Hemos intentado dar una personalidad marcada y propia a cada tema, que vaya en consonancia con su propia narración subyacente. Ambos son una buena muestra de lo que contiene Corona de mayo, pero es imposible plasmar solo con ellos toda la diversidad del disco. Estamos convencidos de que el oyente se llevará más de una sorpresa grata al escucharlo.

¿Corona de mayo sale solo en formato físico o también digital?

De momento en CD, pero tras el lanzamiento subiremos el trabajo a Bandcamp y otras plataformas similares, para que la gente pueda escucharlo online y comprarlo en formato digital si quisiera. Ya iremos publicando esa información en las redes.

¿Qué tipo de bandas o proyectos han sido sus referentes?

La influencia más directa de NKAW, aunque no la única, sería la escena dark folk y posindustrial vieja escuela, y bandas como Death In June, Sol Invictus, Current 93, Fire + Ice, The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud, Der Blutharsch o The Wyrm; estilo que creemos está hoy en día en retroceso a favor de otros subgéneros como el neofolk o la música marcial, y el cual de alguna forma queremos reivindicar. Al menos en este disco.

