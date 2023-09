Pukarana: "La escena 'under' ahora tolera menos el machismo"

Cuando Pukarana se formó en el 2003, no era común ver mujeres sobre la tarima en la movida subterránea. En el Gran Guayaquil en los noventa hubo casos aislados, como el grupo Rossana Comelobos, con cuatro chicas en su alineación; o la bajista Karina Zúñiga, que tocó y grabó el siete pulgadas Padres de la patria con Kaos. Sin embargo, eran excepciones que confirmaban la regla.

Desde entonces, varias cosas han cambiado. Una cada vez mayor presencia femenina ha permitido diversificar la paleta sonora y la mirada sobre diversos temas siempre en discusión, como las relaciones interpersonales, la sexualidad y la lucha contra el abuso de poder.

Lo demuestran nombres como Petunias, Dulces Sueños o Las Chepas, proyectos formados solo por mujeres, a los que se suman grupos mixtos como Capitán Nájera, Piedrazo, Tercera Matrícula, Espumita o nuestros entrevistados de hoy.

Conversamos con la vocalista Elizabeth Coronel sobre el cambio de mentalidad que ha experimentado la escena, aprovechando el regreso de Pukarana a los conciertos, tras la breve pausa de poco más de un año que se tomó la banda.

"YA SÉ CÓMO LIDIAR CON SITUACIONES INCÓMODAS"

Usted tiene más de dos décadas participando en conciertos, como artista y como público. ¿Ha notado cambios en las relaciones entre hombres y mujeres?

No puedo decir que el machismo ha desaparecido de la escena, pero las nuevas generaciones ya no lo normalizan como antes. Tú ya no ves a un chico de 20 años con actitudes que talvez sí ves en un hombre de 40 o más. Me refiero a hacer bromas de mal gusto, comentarios atrevidos.

Hay menos tolerancia a actitudes machistas actualmente.

Si alguien sale ahora con una frase desubicada y ofensiva contra una mujer, queda como un pendejo. Ya no es bien visto, no se celebran esas majaderías como antes.

Es irónico que este tipo de cosas ocurran en la escena punk hardcore, que por principios se supone está en contra de toda forma de abuso.

Yo creo que la mayoría de mujeres que hemos ido a conciertos, por no decir todas, hemos tenido experiencias machistas, de acoso, o que en el pogo te manoseen. A mí hermana Catalina (bajista de Pukarana) una vez le pasó. Recuerdo que ella no se amilanó y le cayó a golpes al tipo y nuestros ‘panas’ se metieron a defenderla.

Usted y su hermana, al ser parte de una banda, estaban mucho más expuestas.

Si así nomás no es fácil pararte en una tarima, peor aún teniendo que enfrentar este tipo de situaciones. Sobre todo al principio, cuando no tienes mucha experiencia en las tablas.

Pero el tiempo la ha ‘curtido’, a la fuerza.

Con los años he aprendido a lidiar y a poner un freno a situaciones incómodas. Cuando yo empecé, para mí no fue nada fácil. Toma su tiempo apoderarte de la tarima y de tu papel en el escenario. Lo bueno es que sí se ve un cambio para bien. Y te lo digo yo que voy a tocadas desde que tenía 14 años. Mi primer concierto fue el de Animal (de Argentina), en 1998. Fui con Catalina, que tenía 13, junto con nuestro papá. Ese día me encantó todo y desde ese momento hasta la actualidad ambas hemos estado vinculadas al movimiento underground.

RETOMANDO LOS ENSAYOS Y CONCIERTOS

Luego de uno año y unos cuantos meses de inactividad, Pukarana volvió a tocar en concierto el 12 de agosto último. Para Elizabeth, aparte de poder sentir otra vez el contacto con el público, lo más gratificante fue estrenar sus dos temas nuevos, Suicido Escolar y Relato de un Demente. “Ivancito en la guitarra le mete sus locuras, sus efectos. Y Cheo, el nuevo baterista, aporta con el lado extremo porque tiene experiencia en bandas de esa onda. Eso ayuda a diversificar la música, manteniendo nuestro estilo punk hardcore”.

Su próximo show será el sábado 18 de noviembre, como parte del Kaos Fest #6.

