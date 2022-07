Underground: Transgredir o morir

Para los corazones inquietos y los ‘frikis’ de la música, en su incesante búsqueda de nuevas sensaciones sonoras, descubrir grupos ‘raros’ es como encontrar un cofre de tesoros.

Y a pesar de que a ratos pareciera que no hay nada interesante que valga la pena escuchar, basta escarbar un poco bajo la superficie para encontrar a muchos artistas que quieren sacar a los oyentes de su zona de confort.

Le recomendamos cuatro bandas que se arriesgan a desafiar lo establecido y cruzan las fronteras entre los distintos géneros.

Foco

Banda influenciada por la movida electrónica, el jazz, el math rock y el hiphop, formada por los quiteños Mateo Molina (guitarra y sintetizadores) y Juan Sebastián Piedra (batería y sintetizadores), quienes están radicados en Nueva Orleans, Estados Unidos. A decir de Emilio Montenegro, que trabajó con ellos en su estudio BlowJob el álbum homónimo de la banda, Foco “hace una música imposible. Van a estar en Guayaquil el 5 de agosto y en Quito el 6. Los que vayan a verlos lo van a disfrutar, no importa el estilo que les guste. Y tienen una buena descarga en vivo. Grabar su disco me gusto mucho y me dejó loquísimo”.

Cruzloma

Dúo ecuatoriano de folktrónica o electrofolk, cuya propuesta constituye “un viaje sonoro desde lo alto de las montañas mezclado con el bullicio de la ciudad”, como ellos mismos señalan en sus redes. Hace poco firmaron con ZZK Records, sello discográfico argentino de música electrónica con sede en Buenos Aires, y que ha publicado los trabajos del DJ y productor de origen franco-ecuatoriano Nicola Cruz y de otros exponentes de la nueva ola latinoamericana de este género. En el compilado ZZK Sound Vol. 4 (foto) aparece su tema Brisas.

Don Bolo: “Poca gente está haciendo buena música a nivel mundial” Leer más

Humazapas

Recomendado para quienes quieran ir más allá del rock, el pop o el omnipresente género urbano. Se trata de un proyecto musical surgido en 2010 y que también comprende un grupo de danza y teatro. Humazapas (que significa ‘cabezones’ o ‘despeinados’ en kichwa) hace música tradicional de Cotacachi, bajo el liderazgo del artista y productor Jesús Bonilla, cuyo objetivo es no solo preservar los ritmos andinos ecuatorianos, sino reinventarlos y darlos a conocer a todo el mundo. En sus composiciones emplean arpas, violines, guitarras, pífanos, pingullos, pallas, churos y otros instrumentos autóctonos.

Mu'zein Wallah!

Del colectivo Muerte a la Miseria, recientemente lanzaron Andean Femcel Muzic(k), coproducido y mezclado también por Emilio Montenegro, quien lo lanzó con BlowJob Records. “Es un álbum rarísimo, en el que el oyente se va a encontrar con absolutamente de todo. Es el trabajo más atrevido que he publicado hasta ahora con mi sello, en el que nos hemos arriesgado a jugar hasta con cosas poperas. En este disco justamente exploramos cómo mantener la actitud incluso ante lo más pop o ‘chicloso’ que se pueda componer”.