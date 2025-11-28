Quitofest arranca hoy con tres días de música para celebrar las Fiestas de Quito
Hoy inicia el Quitofest: tres días de conciertos que harán vibrar las Fiestas de Quito. Esta es la agenda
Desde este viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, Quito vivirá tres días de música, baile y cultura en el Parque Bicentenario. El Quitofest 2025 regresa con dos escenarios, más de 40 artistas nacionales e internacionales y acceso completamente gratuito, como parte de las celebraciones por los 491 años de fundación de la capital.
Le invitamos a que lea: Quito arrancó sus fiestas con música, tradición y la entrega de títulos de propiedad
Este año, el festival suma una propuesta solidaria: quienes asistan con alimentos no perecibles podrán ingresar por una fila preferencial, gracias a la campaña municipal “Dona con Corazón”, que busca beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad.
El Quitofest 2025 espera reunir a cerca de 25.000 personas por día, convirtiéndose en uno de los eventos masivos más importantes de las Fiestas de Quito.
Esta es la agenda de los conciertos que habrá en el QuitoFest 2025
Lluvias y calor intenso: Así estará el clima en Ecuador este 28 de noviembreLeer más
Viernes 28 de noviembre
- Escenario 1
14:00 Iguana Brava
15:00 Inmortal Kultura
16:00 Luis Alcívar
17:05 Banda Municipal de Quito con Gustavo Velásquez
18:20 La Santísima Voladora
20:10 Guanaco
- Escenario 2
14:30 Tam Tam
15:30 Iván Pinos y Los Nosotros
16:30 Kev Santos Band
17:40 La Malamaña
19:10 Los Amigos Invisibles
21:00 Orishas
Sábado 29 de noviembre
- Escenario 1
14:00 Melinna
15:00 Muy Valen
16:00 Menino Gutto
17:10 Los Ultratumba
18:30 Gianny
20:10 Guardarraya
- Escenario 2
14:30 La Rola
15:30 Mr. Kilombo
16:35 Nicolás y los Fumadores
17:45 2 Minutos
19:10 Siddhartha
21:10 Bersuit Vergarabat
🎸#FiestasDeQuito2025| Veci, prepárate para romperla 🤘— Secretaría de Cultura Quito (@culturaquito) November 28, 2025
Porque vivir el Quitofest no es solo ir al concierto… ¡es vivir la experiencia completa! 😎
🧥 Ropa cómoda para poguear sin miedo
⏰ Llega temprano y evita filas eternas
🌧 No paraguas — sí poncho impermeable
💧 Hidrátate… pic.twitter.com/zeivORbh96
Domingo 30 de noviembre
- Escenario 1
14:00 Hananki
15:00 Diego y los Gatos del Callejón
16:00 Grotesco
17:00 Eblis Desperation
18:20 Horcas
20:10 Descomunal
- Escenario 2
14:30 Diablo Huma Rock
15:30 NO.F.E.
16:30 Hijos de Quién
17:40 Romasanta
19:20 Nervosa
21:10 A.N.I.M.A.L.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!