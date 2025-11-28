Expreso
Artistas nacionales e internacionales encenderán el ambiente del Quitofest en el Parque Bicentenario.ARCHIVO

Quitofest arranca hoy con tres días de música para celebrar las Fiestas de Quito

Hoy inicia el Quitofest: tres días de conciertos que harán vibrar las Fiestas de Quito. Esta es la agenda

Desde este viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, Quito vivirá tres días de música, baile y cultura en el Parque Bicentenario. El Quitofest 2025 regresa con dos escenarios, más de 40 artistas nacionales e internacionales y acceso completamente gratuito, como parte de las celebraciones por los 491 años de fundación de la capital.

Le invitamos a que lea: Quito arrancó sus fiestas con música, tradición y la entrega de títulos de propiedad

Este año, el festival suma una propuesta solidaria: quienes asistan con alimentos no perecibles podrán ingresar por una fila preferencial, gracias a la campaña municipal Dona con Corazón”, que busca beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad.

El Quitofest 2025 espera reunir a cerca de 25.000 personas por día, convirtiéndose en uno de los eventos masivos más importantes de las Fiestas de Quito.

Esta es la agenda de los conciertos que habrá en el QuitoFest 2025

Lluvias y calor intenso: Así estará el clima en Ecuador este 28 de noviembre

Leer más

Viernes 28 de noviembre

  • Escenario 1

14:00 Iguana Brava

15:00 Inmortal Kultura

16:00 Luis Alcívar

17:05 Banda Municipal de Quito con Gustavo Velásquez

18:20 La Santísima Voladora

20:10 Guanaco

  • Escenario 2

14:30 Tam Tam

15:30 Iván Pinos y Los Nosotros

16:30 Kev Santos Band

17:40 La Malamaña

19:10 Los Amigos Invisibles

21:00 Orishas

Sábado 29 de noviembre

  • Escenario 1

14:00 Melinna

15:00 Muy Valen

16:00 Menino Gutto

17:10 Los Ultratumba

18:30 Gianny

20:10 Guardarraya

  • Escenario 2

14:30 La Rola

15:30 Mr. Kilombo

16:35 Nicolás y los Fumadores

17:45 2 Minutos

19:10 Siddhartha

21:10 Bersuit Vergarabat

Domingo 30 de noviembre

  • Escenario 1

14:00 Hananki

15:00 Diego y los Gatos del Callejón

16:00 Grotesco

17:00 Eblis Desperation

18:20 Horcas

20:10 Descomunal

  • Escenario 2

14:30 Diablo Huma Rock

15:30 NO.F.E.

16:30 Hijos de Quién

17:40 Romasanta

19:20 Nervosa

21:10 A.N.I.M.A.L.

