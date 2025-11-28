Lluvias y calor intenso: Así estará el clima en Ecuador este 28 de noviembre

El Inamhi anticipa lluvias y una alza en las temperaturas a nivel nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publicó su boletín de predicción climática para esta jornada, destacando un escenario variado en las tres regiones del país. Según el organismo, la Sierra y la Amazonía estarán bajo la influencia de sistemas de humedad que favorecerán la presencia de lluvias y tormentas eléctricas aisladas, mientras que la Costa experimentará condiciones más cálidas, con cielos parcialmente nublados, alta sensación térmica y posibles precipitaciones.

Lluvia matinal en Guayaquil

Durante las primeras horas de este viernes 28 de noviembre, Guayaquil registró lluvias intermitentes y cielos cubiertos. El INAMHI había anticipado precipitaciones de variable intensidad en el Litoral, y Guayaquil fue uno de los puntos donde se evidenció este fenómeno.

La temperatura mínima rondó los 21 °C, mientras que la máxima prevista para la jornada es de 32 °C, acompañada de una humedad relativa cercana al 83 %. Aunque las lluvias no fueron intensas, sí afectaron la movilidad en ciertas avenidas y coincidieron con el inicio de la jornada laboral y escolar, generando tráfico más lento de lo habitual.

#PronósticoNacionalEc l Pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador - Previsión para el viernes 28 de noviembre del 2025. 🌦️🌧️⛈️ pic.twitter.com/UkNTYIK6pz — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) November 28, 2025

Condiciones en la Costa: calor y humedad elevada

La región Costa, que incluye provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, tendrá un viernes con temperaturas máximas entre 29 °C y 32 °C, acompañadas de una humedad relativa superior al 70 %. Los cielos estarán parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias ligeras en sectores puntuales durante la tarde y noche.

En ciudades como Guayaquil y Manta, se prevé un ambiente caluroso, con sensación térmica que podría superar los 34 °C. El INAMHI recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 15:00.

Lluvias y tormentas en la Sierra y Amazonía

La Sierra ecuatoriana presentará un escenario más dinámico. Provincias como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay tendrán mañanas con nubosidad parcial, pero hacia la tarde se esperan lluvias de moderada intensidad, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 20 °C, dependiendo de la altitud.

En la Amazonía, el pronóstico indica lluvias frecuentes y cielos mayormente cubiertos. Provincias como Pastaza, Napo y Morona Santiago podrían registrar acumulados significativos de agua. El INAMHI advierte que estas condiciones son propias de la temporada y recomienda precaución en actividades al aire libre.

Recomendaciones a los ciudadanos

El INAMHI subraya que este viernes 28 de noviembre será un día de contrastes climáticos en Ecuador. Para la Costa, la principal recomendación es protegerse del calor y la radiación solar; mientras que en la Sierra y Amazonía, la alerta se centra en la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

