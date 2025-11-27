Nevadas y frío extremo complicarán la temporada récord de viajes en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que fuertes tormentas invernales afectarán el norte y el medio oeste de EE.UU.

Decenas de viajeros fueron captados este miércoles, 26 de noviembre, al hacer fila para abordar una avión, en la víspera del Día de Acción de Gracias.

Las tormentas invernales podrían causar "severas disrupciones de viaje" en el norte y el medio oeste de Estados Unidos después de este Día de Acción de Gracias, advirtió este jueves 27 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), mientras se espera una temporada récord de traslados.

"Es probable que una tormenta invernal significativa impacte porciones de las llanuras del norte, el medio oeste superior y los Grandes Lagos a partir del viernes y hacia el fin de semana, lo que impactaría el viaje posterior al Día de Acción de Gracias", indicó el NWS en un aviso.

Casi 1.000 vuelos estaban retrasados y más de 50 estaban cancelados en Estados Unidos hasta la tarde del jueves, según el sitio de rastreo FlightAware.

La temporada de viaje de Acción de Gracias más ajetreada

Las tormentas se pronostican mientras la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) informa de la "temporada de viaje de Acción de Gracias más ajetreada en 15 años", con más de 360.000 vuelos esperados del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

En esta época se espera un récord de más de 81 millones de viajeros, según la Asociación Automovilística Americana (AAA), de los que 73 millones viajarían por carretera.

En tanto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) previó más de 17,8 millones de viajeros aéreos y la empresa pública de ferrocarriles Amtrak estimó superar el récord de 1,2 millones de pasajeros en estas fechas.

El NWS avisó de nevadas desde Michigan hasta el estado de Nueva York hacia finales de esta semana, además de un enfriamiento en la mitad oriental de Estados Unidos.

"Un cambio abrupto de realidad está en camino a lo largo del este de EE.UU. ante un fuerte frente frío que ahora está saliendo de la costa este", indicó el organismo en su reporte.

El pronóstico anticipó que "el placentero clima templado" que había desde el sureste de Estados Unidos hasta Nueva Inglaterra se reemplazará con una "masa de aire mucho más helada de Canadá a tiempo para el Día de Acción de Gracias y que seguirá hasta el próximo fin de semana".

Para la costa oeste, vislumbró un sistema de baja presión que se encamina hacia los estados de Washington y Oregón, lo que podría producir "amplias lluvias" y nevadas en las montañas.

