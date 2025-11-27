Día de Acción de Gracias 2025: horarios y actividades de tiendas y servicios en EE.UU

El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el 27 de noviembre

La celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos cierra varios negocios por el feriado.

El Día de Acción de Gracias 2025 se conmemora el jueves 27 de noviembre, y como cada año, se convierte en una de las celebraciones más importantes del calendario estadounidense. Más allá de las reuniones familiares y las cenas tradicionales, esta fecha tiene un impacto directo en la operación de servicios públicos, bancos y comercios.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación estadounidenses el feriado federal implica el cierre de oficinas gubernamentales, tribunales y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Asimismo, empresas de mensajería como FedEx y UPS suspenden entregas y atención al cliente durante toda la jornada.

Bancos y servicios financieros: cierre total

Los bancos en Estados Unidos permanecerán cerrados en todo el país durante el Día de Acción de Gracias. Al tratarse de un feriado federal, las sucursales no atenderán al público y las operaciones presenciales quedarán suspendidas.

Sin embargo, las aplicaciones móviles y plataformas digitales de las entidades financieras seguirán disponibles para realizar transferencias, consultas de saldo y pagos en línea. Esta modalidad permite que los usuarios mantengan acceso a servicios básicos, aunque cualquier trámite presencial deberá esperar hasta el viernes 28 de noviembre.

Supermercados y tiendas: aperturas limitadas

El panorama comercial también se ve alterado. Grandes cadenas como Walmart, Target, Costco y Trader Joe’s confirmaron que permanecerán cerradas el jueves 27 de noviembre. La decisión responde a políticas internas que buscan dar descanso a sus empleados y preparar la logística para el Black Friday, que inicia al día siguiente.

No obstante, algunos supermercados y farmacias mantendrán operaciones con horarios reducidos, especialmente aquellos que atienden necesidades básicas de última hora. Cadenas como Kroger, Safeway y Whole Foods abrirán parcialmente, aunque se recomienda verificar los horarios específicos de cada sucursal

Farmacias y servicios esenciales durante las fiestas

El acceso a productos farmacéuticos durante el Día de Acción de Gracias estará asegurado parcialmente, según confirmaron las principales cadenas del país. CVS anunció que la mayoría de sus farmacias abrirán en horario reducido, entre las 9:00 y las 14:00 horas, para atender necesidades básicas de los clientes.

Por su parte, Walgreens informó que la mayoría de sus sucursales permanecerán cerradas durante la jornada, aunque se mantendrá la atención en aquellas que operan las 24 horas, garantizando la disponibilidad de medicamentos y servicios esenciales. En un comunicado la cadena destacó que esta medida busca equilibrar el descanso de sus empleados con la atención mínima necesaria para la comunidad.

Día de Acción de Gracias: lista de bancos que cerrarán el 27 de noviembre en EE. UU. Leer más

Una celebración con alto impacto económico

El Día de Acción de Gracias no solo es una celebración cultural, sino también un evento con repercusiones económicas. El cierre de bancos, oficinas y comercios genera una pausa nacional que influye millones de transacciones y actividades.

Al mismo tiempo, la festividad marca el inicio de la temporada de compras navideñas. El Black Friday, celebrado el viernes 28 de noviembre, se convierte en el día de mayor volumen de ventas del año en Estados Unidos. Las tiendas que cierran en Acción de Gracias reabren con promociones masivas, generando un contraste entre la calma del feriado y la intensidad del consumo al día siguiente

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ