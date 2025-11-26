¿Un pavo sin guarnición? La subida de precios desluce la cena de Acción de Gracias

El costo de los ingredientes aumentó frente a 2024. Trump destacó que Walmart bajó un 25 % el valor de la cesta de productos

Las personas acuden a supermercados para adquirir los ingredientes para la cena de Acción de Gracias.

Las familias estadounidenses se reúnen este 27 de noviembre de 2025 para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera por el aumento en el precio de ciertos ingredientes, algo que el presidente, Donald Trump, niega.

El pavo es el plato estrella de esta festividad, que se celebra el último jueves de noviembre para conmemorar un banquete que compartieron colonos ingleses y nativos en 1621 para celebrar que hubo una buena cosecha.

Según Datasembly, que hace investigaciones de mercado, el precio del pavo bajó un 2 % este año, aunque el costo total de una canasta de Acción de Gracias, que incluye 11 productos, aumentó en un 4,1 %.

RELACIONADAS La futura concesión del OCP encara tres escollos decisivos

Algunos negocios ofrecen pavos con descuentos para mitigar el posible efecto que tiene el alza del restos de ingredientes.

Los consumidores advierten el alza de los precios en los supermercados

Ecuador domina las exportaciones mundiales de camarón y deja atrás a Asia Leer más

En los pasillos de un supermercado de Washington, Jamie se detiene a comprobar cuánto cuestan este año los productos que necesita para la cena: “Todo está mucho más caro que el año pasado, por mucho que lo niegue Trump. Esta Administración tiene una relación muy tensa con la verdad”, asegura.

El mandatario republicano, que ganó las elecciones con la promesa de reducir los precios de alimentos y gasolina, reivindica como un éxito de su Gobierno que Walmart, una de las principales cadenas de supermercados, haya rebajado un 25 % el precio de su cesta de ingredientes de Acción de Gracias, el más bajo desde 2019.

Pero el contenido de la cesta, que cuesta menos de $ 40, se redujo de 29 a 24 artículos. Desaparecen las cebollas, los boniatos (camotes), la mezcla para magdalenas, los malvaviscos y la nata montada.

Los datos oficiales indican que Estados Unidos registró una inflación interanual del 3 % el pasado septiembre, los últimos disponibles debido al cierre de Gobierno que se prolongó durante octubre.

RELACIONADAS Acuerdo para entregar central Coca Codo Sinclair a Power China entra en fase final

Con estas cifras, muchos consumidores están convencidos de que se paga más dinero por menos cantidad de comida.

Ryan, otro vecino de la capital, considera que el encarecimiento se nota especialmente en los productos básicos: “Las especias, algunos productos frescos y hasta el caldo de huesos están al menos un dólar más caros que en 2024”.

Según Datasembly, el precio del pavo bajó un 2 % este año, aunque el costo total de una canasta de Acción de Gracias aumentó en un 4,1 %. OCTAVIO GUZMÁN EFE

A su lado, Garey lo resume con humor resignado: “Al final vamos a tener que comernos el pavo sin guarnición”.

Las cenas serán más modestas

Algunos se decantan este año por celebraciones más modestas y menús simplificados: “Ya no nos podemos permitir hacerlo todo tan elaborado y complicado como antes”, comenta Dalia mientras llena su carrito con los ingredientes que utilizará en este año para la cena.

Venezuela: familias buscan ofertas para asegurar su plato navideño pese a la crisis Leer más

Connie, que compra cada año los mismos ingredientes para su cena, también se muestra escéptica sobre la supuesta rebaja de precios: “Repiten su versión una y otra vez -en referencia al Gobierno de Trump- esperando que la gente les crea, pero todos sabemos cuáles son los precios”.

De acuerdo con una encuesta de la cadena CBS, el 60 % de los estadounidenses cree que Trump presenta la situación económica como “mucho mejor” de lo que realmente perciben los ciudadanos.

Récord de viajes por las festividades

Los estadounidenses se reúnen esta semana con sus familias y se espera una temporada récord de viajes, con pronósticos de más de 73 millones de personas desplazándose por carretera y 31 millones viajando en avión, la época más ajetreada en 15 años, según datos difundidos por el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El tráfico aéreo ha recuperado la normalidad tras la reducción de vuelos provocada por el reciente cierre del Gobierno federal, algo que había inquietado a muchos usuarios que planeaban viajar en estas fechas.

Sin embargo, una potente tormenta invernal y fuertes lluvias en el norte del país amenazan con complicar las vacaciones en algunos estados.

RELACIONADAS Diésel prémium deja de recibir subsidio estatal por primera vez en Ecuador

El norte y el medio oeste de EE.UU. se esperaban nevadas y tormentas, en la víspera del Día de Acción de Gracias, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que también previó más calor del usual para el resto del país norteamericano.

El NWS advirtió también que las condiciones de viaje serán “desafiantes” a lo largo de las llanuras del norte, los Grandes Lagos y la costa este. En contraste con las nevadas, temperaturas por encima del promedio afectarán parte del este.

Estas condiciones y el aumento de la demanda, provocaron que hasta la mañana de este 26 de noviembre de 2025 al menos 860 vuelos se retrasaran y cerca de 40 fueran cancelados en Estados Unidos, según el portal de rastreo FlightAware.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ